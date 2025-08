Xã hội Trường học ở Nghệ An hỗ trợ nhau vượt thiên tai Những ngày sau lũ, hàng trăm giáo viên của nhiều trường học ở vùng xuôi đã không ngại vất vả, xung phong lên vùng cao để hỗ trợ đồng nghiệp theo lời kêu gọi của ngành Giáo dục.

Những ngôi trường ngập trong bùn lầy, đổ nát

10 ngày sau trận lũ lịch sử, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, Nghệ An) vẫn chìm sâu dưới đống bùn, đất chất cao gần 3 mét. Nhiều vật dụng, thiết bị trong trường bị lũ cuốn trôi, chất thành từng đống nằm ngổn ngang. “Số bùn, cát này cũng ước tính hơn 15.000 khối, không biết bao giờ mới dọn xong. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ”, thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng nhà trường nói.

Điểm trường chính nằm tại bản Xằng Trên, ngay bên cạnh dòng sông Nậm Nơn. Cơn lũ dữ ngày 22/7 quét qua toàn bộ khu vực trường học, khiến khuôn viên nhà trường bị ngập bởi bùn, đất. Dãy nhà công vụ, nhà nội trú giáo viên bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Hàng chục máy tính, ti vi, máy chiếu… phục vụ việc dạy học bị nước nhấn chìm.

Bùn, cát ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 chất cao gần 3 mét. Ảnh: H.T

Thời điểm lũ về, thầy Hà đang nghỉ hè ở nhà tại xã Hữu Kiệm. Nghe tin trường bị lũ, thầy phải mất gần 2 ngày di chuyển mới tiếp cận được trường. “Đi đến trung tâm xã Mỹ Lý rồi, nhưng còn phải mất 3 tiếng nữa mới có thể tới trường được, vì đường sá cũng hư hỏng cả. Do vậy, các đoàn hỗ trợ rất khó tiếp cận để khắc phục thiệt hại. Bây giờ, 6 phòng học ở dãy nhà 2 tầng các cánh cửa bị hư hỏng và lũ cuốn trôi cần phải sửa chữa và thay thế mới. 5 dãy nhà cấp 4 đều bị lũ cuốn trôi mái tôn và một số cửa chính, cửa sổ, hiện cần lợp lại mái và thay một số cánh cửa…”, thầy giáo Hà nói.

Đây là ngôi trường bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Trong đợt lũ này có đến 40 điểm trường ở các xã miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ đồng. “Không chỉ thiệt hại tiền của vì hư hỏng cơ sở vật chất, máy móc, mà nhiều trường bị bùn, đất chất cao, mất rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được, để chuẩn bị cho năm học mới”, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nói.

Tương tự ở xã Mỹ Lý, điểm trường tiểu học và mầm non của xã Bắc Lý ở bản Buộc cho đến nay vẫn ngập trong đống đổ nát. “Nước lũ quét ngang mái nhà của trường, cuốn đi nhiều tài sản. Điểm trường chỉ cách trung tâm xã chưa tới 10 km, nhưng do đường sá đã bị hư hỏng, chúng tôi phải đi bộ hơn 4 tiếng mới tiếp cận được. Chính vì vậy, đến nay, đã 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa thể khắc phục xong”, ông Phạm Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý nói.

2 ngày sau lũ, thầy hiệu trưởng mới tiếp cận được trường, đứng thất thần trước đống đổ nát. Ảnh: H.T

Nhà giáo cầm cuốc, xẻng

Ngay sau trận lũ, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “trường giúp trường”, nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại do lũ gây ra. Cho đến nay, đã hơn 10 trường học ở vùng xuôi, với hàng trăm giáo viên xung phong lên vùng cao để giúp đỡ các đồng nghiệp.

“Chứng kiến trực tiếp cảnh thiệt hại do lũ, chúng tôi ai nấy đều nghẹn ngào. Nhiều cảnh tượng rất đau lòng: Nhà đổ sập hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi, đồ đạc, tài sản, bàn ghế quý giá của bà con cũng bị nước lũ cuốn sạch, chỉ còn lại nền nhà trơ trọi. Đặc biệt, bùn, đất bồi lấp dày hàng mét, khiến sinh hoạt gần như tê liệt. Có những ngôi nhà ngập trong bùn đến tận bàn thờ, rất khó khăn để dọn dẹp”, thầy giáo Tạ Khắc Định - giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2 kể.

Theo lời kêu gọi của giám đốc sở, ngày 29/7, đoàn giáo viên 16 người của Trường THPT Diễn Châu 2 lên đường tới các xã Tương Dương, Tam Quang để giúp đỡ khắc phục lũ lụt. Trước khi đi, thầy Định còn kêu gọi tài trợ và bỏ tiền túi để mua 100 bộ quần áo lên trao tặng, nhà trường cũng kêu gọi quyên góp, chở theo nhiều mặt hàng cứu trợ.

Các giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2 mang cuốc, xẻng từ nhà đi lên Tương Dương giúp các đồng nghiệp, người dân khắc phục lũ. Ảnh: H.T

“Sau khi nhà trường kêu gọi, rất nhiều giáo viên xung phong đăng ký, nhưng chúng tôi chỉ lựa chọn những người có đủ sức khỏe. Vì dù sao thì cũng là giáo viên, lâu nay chỉ quen với việc cầm bút. Trong số 16 người, thì có 14 thầy và 2 cô. Khi lên đường, giáo viên cũng mang theo từ nhà đi toàn bộ dụng cụ như cuốc, xẻng. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ thực phẩm để có thể tự ăn, uống để không phải phiền đến địa phương trên đó”, ông Cao Thanh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2 nói.

Không chỉ giúp đỡ các trường học và nhà của các đồng nghiệp bị ngập ở xã Tương Dương, ngay sau khi xuống xe, đoàn giáo viên đã trực tiếp vào bản, tham gia xúc đất, cào bùn, dọn dẹp nhà cửa, giúp bà con ổn định lại chỗ ở, đồng thời, trao tặng các phần quà, gồm lương thực, quần áo, nước uống, đồ dùng thiết yếu và một số khoản hỗ trợ tiền mặt. “Đúng là mệt thật, có nhà bị ngập gần hết, rác ngổn ngang. Bùn, đất thì chất cao gần 2 mét. Chúng tôi 16 người mà phải dọn hơn 1 buổi mới xong được. Dù mệt nhưng ai nấy đều vui vì đã góp được chút sức lực”, thầy Tạ Khắc Định nói thêm.

Các giáo viên hỗ trợ nhà dân ở xã Tương Dương cào bùn, đất. Ảnh: H.T

Tại xã Con Cuông, sau cơn lũ, Trường Mầm non Chi Khê bị thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ đồ dùng điện tử, thiết bị nấu ăn của nhà bếp đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Do nằm gần sông Lam, nhiều công trình xây dựng như nhà vệ sinh đã bị bùn lấp đầy, không còn sử dụng được. Trong sáng 29/7, hơn 30 giáo viên của Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt hơn 100 km lên với Trường Mầm non Chi Khê để khắc phục hậu quả bão lũ. Cô Nguyễn Lan Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thịnh cho biết, các trường mầm non như Hưng Thịnh, Hưng Tây, Nguyễn Huệ, Hưng Mỹ (thuộc xã Hưng Nguyên) đã chủ động liên lạc với nhau, bàn các giải pháp để chung tay hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do mưa lũ.

"Lên đây, thấy được sự vất vả của giáo viên vùng cao, chúng tôi thật sự chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi tin rằng, với sự quyết tâm và chung tay của chính quyền địa phương, của “trường giúp trường”, các trường học sẽ sớm ổn định, sẵn sàng cho năm học mới", cô Nguyễn Lan Anh nói.

Ngoài chung tay dọn dẹp vệ sinh trường, lớp khắc phục lũ lụt, các giáo viên đến từ xã Hưng Nguyên cũng đã trích một phần lương để hỗ trợ các trường học bị thiệt hại tại xã Con Cuông. Ngay sau khi ngành Giáo dục tỉnh phát động hỗ trợ khắc phục bão lụt, nhiều trường học ở Nghệ An đã quyên góp, tổ chức nhiều chuyến xe lên với các xã miền núi để hỗ trợ giáo viên, học sinh và người dân vùng lũ.

Hơn 30 giáo viên của Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt hơn 100km để đến với Trường Mầm non Chi Khê để khắc phục bão lũ. Ảnh: Mỹ Hà