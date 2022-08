Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa: Lấy giáo dục nhân cách làm mục tiêu đào tạo

Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức bắt đầu xây dựng cơ sở mầm non đầu tiên tại Hà Nội từ năm 2014 với mục tiêu lấy nhân cách đạo đức làm nền tảng, kiến thức và kỹ năng là cần thiết để dạy dỗ con trẻ trở thành những con người toàn diện. Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa cũng được hình thành từ những người có nhiều năm hoạt động trong ngành Giáo dục và tâm huyết với nghề. Sau 2 năm đi vào hoạt động, với nhiều ưu thế riêng, Trường Mầm non Trần Đại Nghĩa đang ngày càng được nhiều phụ huynh tin cậy và lựa chọn. Về phía nhà trường cũng đang nỗ lực cố gắng để xây dựng nhà trường thành một địa chỉ tin cậy. Ở đây, ngoài đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ càng, đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm, yêu nghề, mến trẻ. Nhà trường chú trọng vào việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng và thiết kế chương trình. Ngoài ra, nhà trường quan tâm đến việc dinh dưỡng cho trẻ với việc tổ chức các bữa ăn sạch, sử dụng hoàn toàn thực phẩm organic để phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của trẻ mầm non.