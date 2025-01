Thời sự Trường Thi trên đường đổi mới Trường Thi - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, nằm ở trung tâm của thành phố Vinh. Trong những năm qua phường được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là các công trình hạ tầng trọng điểm góp phần làm cho bộ mặt đô thị từng bước đồng bộ, khang trang, hiện đại; đời sống người dân được nâng cao, kinh tế - xã hội có bước phát triển nhanh, theo hướng bền vững.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; tuy nhiên, với tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 9,59%. Giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2025 ước đạt 3,28 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Ước tính đến năm 2025, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại tăng từ 50,12% lên 74,57%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 49,88% còn 25,43%.

Phường Trường Thi nằm ở trung tâm thành phố Vinh - nơi có Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: CSCC

Đến nay, phường có 441 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ. Việc chống thất thu ngân sách trên địa bàn với nhiều giải pháp đổi mới nên thu thường xuyên ngày càng tăng, bền vững; tổng thu ngân sách đạt 66,3 tỷ/60,3 tỷ đồng (bằng 110% Nghị quyết Đại hội). Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ThU ngày 26/2/2021 của Thành ủy Vinh về "Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động nguồn lực giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo"; Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/ĐU, ngày 18/12/2020 của Đảng ủy về “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh”; Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đối với các trường học, đường nội khối, nhà văn hóa, mương thoát nước, điện chiếu sáng... với 22 công trình, tổng nguồn vốn 173 tỷ đồng; phát huy tối đa nguồn lực đóng góp của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng giá trị 20,65 tỷ, đạt 344% Nghị quyết Đại hội.

Các tuyến đường, ngõ phố đều được bê tông hoá, hoặc thảm nhựa. Ảnh: CSCC

Đến nay, 100% các tuyến đường, ngõ phố được bê tông hóa, trong đó, 30% được thảm bê tông nhựa; hệ thống thiết chế văn hoá, các cụm thiết bị thể dục, thể thao được lắp đặt phục vụ cộng đồng tại nhà văn hóa các khối dân cư, trên bun va các tuyến đường.

Người dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phường được trang hoàng rực rỡ trong các dịp lễ, Tết. Trong ảnh: Tuyến phố đi bộ Hồ Tùng Mậu rực rỡ sắc hoa. Ảnh: Quang An

Công tác giáo dục được quan tâm, đến nay, cả 3 trường đều đạt và giữ vững chuẩn quốc gia; trong đó, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và thực hiện thí điểm mô hình Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, bước đầu đạt kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; số lượng học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng; trong nhiệm kỳ có 47 lượt học sinh giỏi quốc gia, 164 học sinh giỏi cấp tỉnh, 83 lượt học sinh giỏi thành phố; tỷ lệ học sinh đậu vào các trường THPT công lập, trường chuyên, lớp chọn tăng hàng năm. Công tác khuyến học, khuyến tài và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả, phong trào “Học tập suốt đời” được đẩy mạnh với mục tiêu xây dựng “xã hội học tập” theo các tiêu chí chuẩn đô thị văn minh.

Các trường học trong phường luôn đạt thành tích cao trong dạy và học. Ảnh: CSCC

100% khối phố xây dựng, thực hiện quy ước có hiệu quả và giữ vững khối văn hoá; Công tác quản lý, vận hành phố đi bộ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng tạo hình ảnh ấn tượng với nhân dân, du khách trong và ngoài nước, góp phần phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ và con người Thành Vinh thân thiện, mến khách. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, trong nhiệm kỳ đã vận động xây dựng 1 nhà tình nghĩa với số tiền 150 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa 5 nhà "Đại đoàn kết"; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công. Thực hiện có hiệu quả Đề án 06-CP gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số quốc gia; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; Công an phường đạt danh hiệu đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự - văn minh đô thị; Ban Chỉ huy Quân sự phường nhiều năm đạt Đơn vị Quyết thắng.

Phường Trường Thi đã đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Ảnh: CSCC

Đến thời điểm này, Đảng bộ phường có 24 chi bộ trực thuộc với 1.514 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đưa vào nội dung đánh giá trong các kỳ sinh hoạt; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt từ phường đến các khối phố, cơ quan, đơn vị. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tôn vinh, khen thưởng 11 tập thể, 40 cá nhân điển hình đã làm lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong nhân dân; đồng thời, đã góp phần đổi mới lề lối, phong cách làm việc nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Công tác phát triển Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm: Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 23 đảng viên mới; hàng năm 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 90 - 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Năm 2024, Đảng bộ phường Trường Thi được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Ảnh: CSCC

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến khối tiếp tục được kiện toàn, củng cố, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, “bám khối, bám dân”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, đã thực hiện tốt các phong trào phát động chung tay vì cuộc sống cộng đồng như: Chương trình "Tết Vì người nghèo", ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Thực hiện khá tốt chức năng giám sát, phản biện, nhất là xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, phường sáng, xanh, sạch, đẹp; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, niềm tin trong nhân dân được củng cố và tăng cường.

Trường Thi là phường duy nhất của thành phố Vinh có tuyến phố đi bộ, hoạt động vào tối thứ 6 và 7 hàng tuần. Ảnh: Quang An

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 30/33 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt. Đảng bộ, chính quyền 5 năm liền được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; trong đó, có 4 năm "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu".

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của một phường trung tâm, Trường Thi đang đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động tối đa nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng dịch vụ, thương mại, chú trọng các khu vực có lợi thế theo phố chuyên doanh, nhất là phối hợp khai thác hiệu quả phố đi bộ, các tuyến phố văn minh thương mại: Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu... sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để phường Trường Thi phát triển kinh tế đêm sầm uất của thành phố Vinh. Tiếp tục đổi mới tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường, ngõ phố xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng khu dân cư “đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc”.

Nhiều tuyến phố thuộc phường Trường Thi được đầu tư xây dựng khang trang, trở thành những tuyến phố sầm uất nhất nhì thành phố. Ảnh: CSCC

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, văn minh, phát triển”, Đảng bộ đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng phường Trường Thi xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu về đô thị văn minh.

Với lợi thế là phường trung tâm của thành phố, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Ban Chấp hành Đảng bộ phường sẽ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu; Phát huy lợi thế, tập trung chỉnh trang, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, kết nối du lịch, dịch vụ, thương mại đưa phường Trường Thi phát triển toàn diện, góp phần xây dựng thành phố Vinh văn minh, giàu mạnh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.