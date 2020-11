Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An kỷ niệm 35 năm thành lập

Tới dự có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB và XH; Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Minh Giang - Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Cách đây 35 năm, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An ra đời với tên gọi Trường Quản lý kinh tế và nông nghiệp Đô Lương, trụ sở đặt tại thôn Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn. Sau đó trường chuyển về xã Lạc Sơn với bộ máy gồm 7 người do thầy Hoàng Văn Hoa làm hiệu trưởng. Tháng 3/1988, trường được đổi tên thành Trung tâm dạy nghề Đô Lương và được chuyển về tại xóm 7 xã Đông Sơn. Đến tháng 3/2002, trường được nâng cấp và trực thuộc vùng của tỉnh với tên gọi Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp Đô Lương, trực thuộc Sở LĐ,TB&XH Nghệ An. Đến tháng 7/2010, trường được nâng cấp thành trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Đô Lương. Tháng 5/2021 được đổi tên thành trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An.

Suốt chặng đường 35 năm, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động ở huyện Đô Lương và tất cả các huyện Tây Nam Nghệ An. Đến nay đã có hàng ngàn học sinh được học tập và trưởng thành; hàng ngàn lao động nông thôn được học nghề và chuyển giao KHKT góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới và vượt chỉ tiêu đào tạo hàng năm. Cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ học tập ngày càng đáp ứng nhu cầu đào tạo. Trường chủ động liên kết để giải quyết việc làm cho đại đa số học viên sau khi tốt nghiệp. Các phong trào, hội thi, nhà trường đều tham gia và đạt nhiều giải cao, điển hình như: hội thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết bị đồ dùng tự làm, các giải thể thao…

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH trao Cờ Thi đua của Bộ LĐ,TB&XH cho nhà trường. Ảnh: PV

Trường nhiều năm liên tục được Sở LĐ,TB&XH xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm học 2019 - 2020, trường được Bộ LĐ,TB&XH tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 3 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, 4 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tại buổi lễ, đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An. Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ,TB & XH phát biểu chúc mừng những kết quả trường đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu nhà trường cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Chú trọng đào tạo và nâng chất lượng đội ngũ, liên kết chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng các nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm, luôn là địa chỉ tin cậy cho thanh niên và nông dân./.