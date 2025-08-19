Thứ Ba, 19/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Nghệ An chiều 18/8

PV 19/08/2025 19:42

Trại giam số 6 phát lệnh truy nã đối tượng Trần Ngọc Hòa, từng lĩnh án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, sau khi phạm nhân này trốn khỏi nơi giam giữ chiều 18/8.

Ngày 18/8/2025, Giám thị Trại giam số 6 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Cục C10, Bộ Công an) đã ban hành Quyết định truy nã số 01/QĐTN – TG số 6 đối với phạm nhân Trần Ngọc Hòa, sinh năm 1989, quê quán tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An).

Trần Ngọc Hòa đang thi hành án 12 năm tù với tội danh: Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Đối tượng đã chấp hành được 6 năm tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) trước khi trốn khỏi nơi giam giữ vào khoảng 16–17h cùng ngày.

1.ảnh pv
Quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Hòa. Ảnh: PV

Thông tin nhận dạng: Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1m60, tóc cắt cua, mặt vuông, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có sẹo lõm cách 1cm phía đuôi lông mày phải.

Tại Quyết định truy nã nêu rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Ngọc Hòa đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Đồng thời, thông báo ngay cho Trại giam số 6 (xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An), số điện thoại: 0948.546.076.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An trao quyết định tha tù có điều kiện và giảm án cho 28 phạm nhân

Nghệ An trao quyết định tha tù có điều kiện và giảm án cho 28 phạm nhân

Trại tạm giam số 3 và số 6 (Bộ Công an) công bố các quyết định đặc xá phạm nhân

Trại tạm giam số 3 và số 6 (Bộ Công an) công bố các quyết định đặc xá phạm nhân

Đọc tiếp

Nghệ An trao quyết định tha tù có điều kiện và giảm án cho 28 phạm nhân

Nghệ An trao quyết định tha tù có điều kiện và giảm án cho 28 phạm nhân

Trại tạm giam số 3 và số 6 (Bộ Công an) công bố các quyết định đặc xá phạm nhân

Trại tạm giam số 3 và số 6 (Bộ Công an) công bố các quyết định đặc xá phạm nhân

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Nghệ An chiều 18/8

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO