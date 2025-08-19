Pháp luật Truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Nghệ An chiều 18/8 Trại giam số 6 phát lệnh truy nã đối tượng Trần Ngọc Hòa, từng lĩnh án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, sau khi phạm nhân này trốn khỏi nơi giam giữ chiều 18/8.

Ngày 18/8/2025, Giám thị Trại giam số 6 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Cục C10, Bộ Công an) đã ban hành Quyết định truy nã số 01/QĐTN – TG số 6 đối với phạm nhân Trần Ngọc Hòa, sinh năm 1989, quê quán tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An).

Trần Ngọc Hòa đang thi hành án 12 năm tù với tội danh: Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Đối tượng đã chấp hành được 6 năm tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) trước khi trốn khỏi nơi giam giữ vào khoảng 16–17h cùng ngày.

Quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Hòa. Ảnh: PV

Thông tin nhận dạng: Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1m60, tóc cắt cua, mặt vuông, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có sẹo lõm cách 1cm phía đuôi lông mày phải.

Tại Quyết định truy nã nêu rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Ngọc Hòa đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Đồng thời, thông báo ngay cho Trại giam số 6 (xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An), số điện thoại: 0948.546.076.