Truy nã cựu giám đốc và giám sát kế toán Công ty Thành An

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai bị can tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An là Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc) và Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán) vừa bị Bộ Công an truy nã do liên quan tới vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, C03 đã khởi tố bị can đối với cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An Nguyễn Đăng Thuyết (54 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán thuế Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị y tế Danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi) cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".