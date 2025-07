Pháp luật Truy tố 14 đối tượng trong hai đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Minh Trí (SN 2000), Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980) và 12 bị can khác cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị can trong vụ án.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế và nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn; điều kiện sinh sống, làm việc tại khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam (nhiều kênh rạch và đường mòn, lối mở) có thể vận chuyển vàng qua biên giới ít bị kiểm tra, các đối tượng trú tại các tỉnh Long An (nay là Tây Ninh), An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng.

Cụ thể, đường dây thứ nhất do Nguyễn Minh Trí (ngụ tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh), tổ chức, buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) 77kg vàng, trị giá 172 tỷ đồng. Từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77kg vàng tại Campuchia với tổng trị giá 172 tỷ đồng, sau đó giao bị can Nguyễn Văn Sang (thường trú An Giang), Cao Văn Chức tổ chức vận chuyển về TP Hồ Chí Minh bán cho các bị can: Nguyễn Chí Khoa 29kg vàng (tổng trị giá 64 tỷ đồng), Phạm Ngọc Thắng 48kg (tổng trị giá 107 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Hoàng Sa.

Còn đường dây thứ hai do Nguyễn Hoàng Sa tổ chức, buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng cộng 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến vận chuyển trót lọt 24kg vàng. Ngày 17/12/2024, khi vận chuyển 12kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì các bị can bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Hoàng Sa. Cơ quan kêu gọi bị can Nguyễn Hoàng Sa ra đầu thú, hợp tác điều tra để hưởng chính sách khoan hồng pháp luật.