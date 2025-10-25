Thứ Bảy, 25/10/2025
Truyện ngắn Chuyện làng chưa cũ

"Chuyện làng chưa cũ" là một truyện ngắn giàu chất tự sự và thấm đẫm nỗi hoài niệm về làng quê Việt. Qua hình ảnh những con người bình dị, những nếp sống tưởng chừng xưa cũ mà thân thương, Nguyễn Thế Hùng khơi dậy trong người đọc cảm giác ấm áp về cội nguồn, về tình làng nghĩa xóm. Câu chuyện không chỉ kể lại một làng quê trong ký ức, mà còn gợi suy ngẫm về giá trị nhân hậu, về sợi dây gắn kết giữa con người với đất đai, xóm làng – những điều “chưa cũ” trong mỗi chúng ta.
NPV
