Chủ Nhật, 28/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Podcast

00:00
image
Chủ Nhật, 28/9/2025, 19:25 (GMT+7)

Truyện ngắn: Thôi mùa cỏ cháy

"Thôi mùa cỏ cháy", môt truyện ngắn đầy day dứt và thiết tha của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, là tác phẩm đạt Giải Nhất cuộc thi trên tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2014. Câu chuyện đưa ta về một đồng cỏ khô cằn, nơi thân phận con người cũng cọc cằn, xơ xác sau những di chứng của chiến tranh.
NPV
Đọc thêm Podcast
Xem thêm
Nhiều người nghe

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO