Tư vấn Từ 1/7/2025, doanh nghiệp không có VNeID sẽ bị chặn truy cập hệ thống thuế Theo quy định mới tại Nghị định 69/2024, từ ngày 1/7/2025, các doanh nghiệp bắt buộc phải đăng nhập hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, Khoản 4 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định, các tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cấp trước đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2025. Từ 1/7/2025, những tài khoản này sẽ không còn truy cập được vào hệ thống thuế điện tử.

Tổng cục Thuế cũng khẳng định rõ: Hệ thống thuế điện tử tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn chỉ cho phép đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử của tổ chức, doanh nghiệp từ ngày 1/7/2025 trở đi.

Theo đó, để tránh gián đoạn các dịch vụ như khai thuế, nộp thuế, tra cứu hồ sơ…, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử qua cơ quan công an, tích hợp với ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển.

Việc chuyển sang định danh điện tử không chỉ giúp bảo mật cao hơn, mà còn góp phần chuẩn hóa và đồng bộ hóa dữ liệu hành chính, đảm bảo kết nối thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ quan thuế khuyến cáo doanh nghiệp không nên chờ đến sát hạn, mà cần sớm liên hệ với cơ quan công an để hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức, sẵn sàng cho các giao dịch điện tử sau ngày 1/7/2025.