Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, BIDV Nghệ An đã có rất nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. BIDV Nghệ An là đơn vị đầu mối đại diện cho BIDV cùng đồng hành với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An 10 năm liền kể từ năm 2009, góp phần kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút các nguồn vốn đầu tư cùng tham gia phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, việc phối hợp triển khai các chương trình đẩy mạnh phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cũng được BIDV Nghệ An chú trọng, là những gợi mở mới trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Song song với hoạt động kinh doanh, BIDV Nghệ An luôn chú trọng công tác từ thiện, nhân đạo, thông qua các hoạt động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai bão lụt, nuôi dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ giúp đỡ trẻ khuyết tật khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, thông qua việc tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhiều công trình phúc lợi ở các vùng sâu vùng xa đã được xây dựng, với tổng số tiền trong 10 năm qua hơn 205 tỷ đồng. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid 19, BIDV Nghệ An đã phát huy cao nhất trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ, chia sẻ cùng khách hàng thông qua việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi, miễn giảm phí, lãi suất…