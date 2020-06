Từ Hưng Yên vào Nghệ An lập đường dây ma túy

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa khởi tố bị can với Hoàng Minh Tâm (SN 1987) trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Anh Bách

Trước đó, vào lúc 13h30 phút ngày 2/6, tại xóm 11, xã Yên Lý (Diễn Châu), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đội Cảnh sát giao thông 1.48, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện bắt quả tang Hoàng Minh Tâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.