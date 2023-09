Tứ kết U21 Quốc gia 2023: Sông Lam Nghệ An được tăng cường sức mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Vòng Tứ kết giải Giải bóng đá U21 quốc gia 2023 sẽ tranh tài trong ngày 26 và 27/9, trên sân vận động Thanh Hóa. Trong đó, trận đấu U21 Thanh Hóa - U21 Sông Lam Nghệ An là cặp đấu hứa hẹn rất hấp dẫn giữa những đội bóng láng giềng và đồng chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Giải bóng đá U21 quốc gia 2023 đã xác định được những đội bóng xứng đáng nhất góp mặt tại vòng tứ kết. Bên cạnh 2 đội đồng chủ nhà là U21 Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An, các đội U21 PVF Công an nhân dân, U21 Viettel, U21 Hà Nội, U21 Đà Nẵng, U21 Kon Tum và U21 Long An là những cái tên lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất ở vòng chung kết U21 quốc gia năm nay.

Ở cặp đấu giữa U21 Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An, cả hai đội đều đã có một khởi đầu không như ý. Trong khi U21 Thanh Hoá để thua U21 PVF Công an nhân dân ở lượt đấu ra quân thì U21 Sông Lam Nghệ An cũng sẩy chân đầy bất ngờ trước U21 Kon Tum. Tuy nhiên, sau đó, cả hai đội đều có được những trận đấu tốt và giành quyền vào Tứ kết.

U21 Sông Lam Nghệ An sẽ được bổ sung lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 19. Ảnh: Xuân Thuỷ

Cụ thể, U21 Sông Lam Nghệ An đã giành hai chiến thắng đậm đà 4-0 trước U21 Long An và 5-0 trước U21 Đắk Lắk để xếp Nhì bảng C với điểm. Trong khi U21 Thanh Hoá cũng xếp Nhì bảng A với 2 trận thắng. Năm nay lực lượng của U21 Thanh Hoá được đánh giá khá cao bởi sự xuất hiện của những chân sút như Nguyễn Ngọc Mỹ, Cầm Bá Thành đang có phong độ cao. Ngoài ra, U21 Sông Lam Nghệ An còn được tăng cường nhiều cầu thủ vừa vô địch tại giải U19 Quốc gia năm 2023.

Với U21 Sông Lam Nghệ An, sau 3 trận đấu, U21 Sông Lam Nghệ An cho thấy chiều sâu đội hình rõ rệt ở giải năm nay khi những cầu thủ tăng cường từ đội U17 như Nguyễn Trọng Sơn, Phan Văn Thành, Nguyễn Trọng Tuấn, Bùi Thanh Đức lẫn Lê Đình Long Vũ đều đã được trao cơ hội ra sân. Trong đó Trọng Sơn và Văn Thành đã có riêng cho mình những bàn thắng.

Có nhiều cầu thủ ở độ tuổi U17 và U19, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An cũng có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Phan Bá Quyền, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường hay thủ thành Nguyễn Văn Việt vốn là thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An tại V.League. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, ở vòng Tứ kết tới đây, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ chào đón sự góp mặt của 3 cầu thủ vừa trở về từ đội Olympic Việt Nam bao gồm Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng.

Những cầu thủ nói trên của Sông Lam Nghệ An được Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An chủ động đăng ký từ đầu và đã hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 19 nên theo điều lệ, họ có thể tiếp tục thi đấu tại vòng chung kết U21 quốc gia. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có được đội hình mạnh nhất trong trận đấu quan trọng gặp U21 Thanh Hoá tại Tứ kết sắp tới.

Như vậy, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã có đủ những gương mặt vốn thuộc quân số đang thi đấu tại V.League, những cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam ở các giải đấu lớn vừa qua. Điều này giúp U21 Sông Lam Nghệ An có thêm nhiều sự lựa chọn chất lượng và tràn đầy cơ hội để đánh bại U21 Thanh Hoá. Trận đấu giữa U21 Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 17h 00 ngày 27/9./.