U21 Sông Lam Nghệ An: 'Cỗ xe tăng' đáng gờm

(Baonghean.vn) - Sau khi góp phần mang về Huy chương Vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An tiếp tục hành trình chinh phục Giải U21 Quốc gia Thanh niên 2022. U21 Sông Lam Nghệ An đang hướng tới giải đấu năm nay với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điểm tựa hàng thủ

Trong danh sách đăng ký tham gia giải, U21 Sông Lam Nghệ An có tới 10 hậu vệ, rõ ràng ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ mong muốn xây dựng một đội hình với nền tảng vững chắc nơi hàng thủ. Điều này phần nào đã được thể hiện tại hành trình giành huy chương vàng nội dung môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Sau 5 trận đấu, đội bóng đá trẻ xứ Nghệ chỉ để thủng lưới 2 bàn. Hàng thủ được chỉ huy bởi đội trưởng Lê Văn Thành, kết hợp với kinh nghiệm thi đấu của Hồ Khắc Lương và Hồ Văn Cường luôn mang lại sự an tâm cho ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó sự xuất sắc của thủ thành Chu Văn Tấn cũng sẽ là một trong những điểm tựa giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An tiến xa tại vòng chung kết lần này.

Hàng công không nổi trội

Điểm đáng lo nhất trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An lúc này chính là thiếu một tiền đạo xuất sắc. Cả 3 tiền đạo được đăng ký tại giải lần này đều là những cái tên khá xa lạ đối với người hâm mộ.

Đó là tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại, người đã được đăng ký trong thành phần đội 1 tham gia V.League 2022 nhưng dấu ấn tiền đạo này để lại chỉ là bàn thắng ghi được vào lưới Thành phố Hồ Chí Minh tại bán kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Đó là Ngô Xuân Lương người từng là vua phá lưới giải Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia năm 2020 nhưng lại bị chấn thương làm cản đi những bước tiến. Tiền đạo còn lại là Lê Khánh Toàn, người cũng chưa để lại nhiều dấu ấn tại giải hạng Nhì vô địch quốc gia 2022 trong màu áo câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (được Sông Lam Nghệ An cho mượn). Nếu không có những sự cố gắng vượt bậc, hàng công của U21 Sông Lam Nghệ An sẽ khó lòng tạo nên bất ngờ tại giải đấu lần này.

Sức mạnh hàng tiền vệ

Trái ngược với hàng công, hàng tiền vệ của U21 Sông Lam Nghệ An được đánh giá là rất mạnh với nhiều tiền vệ xuất sắc. Đó là tuyển thủ U20 Việt Nam Đinh Xuân Tiến, người sẽ là trái tim của hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ. Với kinh nghiệm thi đấu tại V.League và các giải trẻ, tiền vệ trẻ quê Nam Đàn này sẽ là nguồn cảm hứng cho các đợt lên bóng của U21 Sông Lam Nghệ An.

Một niềm hi vọng khác ở hàng tiền vệ chính là tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh. Một trong những người giàu kinh nghiệm nhất nơi hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ. Với khả năng đi bóng và dứt điểm khá tốt của mình, tiền vệ sinh năm 2001 này sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên cánh trái của U21 Sông Lam Nghệ An.

Cùng với đó là Đặng Quang Tú và Trần Quốc Thành những người đã tỏa sáng góp công lớn mang về chiếc Huy chương Vàng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 của bóng đá Nghệ An.

Kinh nghiệm thi đấu phong phú

Một điểm mạnh nữa của các cầu thủ trẻ U21 Sông Lam Nghệ An tham dự giải đấu lần này chính là kinh nghiệm thi đấu. Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ đa phần đều đã được thi đấu rất nhiều ở các giải đấu do VFF điều hành và quản lý. Bên cạnh những Hồ Khắc Lương, Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh và Đinh Xuân Tiến là những người đã được thi đấu và cọ xát tại V.League 2022 thì các cầu thủ còn lại của U21 Sông Lam Nghệ An cũng đã được ra sân thi đấu tại các giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2022 và giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2022 trong màu áo Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Trẻ Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền trước đương kim vô địch Hà Nội tại chung kết bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 là minh chứng rõ nhất cho sự gai góc của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Với bản lĩnh và tinh thần thép, người hâm mộ xứ Nghệ có niềm tin U21 Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua được mọi sức ép tại giải đấu năm nay.

Khán giả cầu thủ thứ 12 của U21 Sông Lam Nghệ An

Là một trong hai tỉnh đồng chủ nhà giải đấu năm nay, chắc chắn U21 Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà. Sau một mùa giải thành công của bóng đá trẻ, người hâm mộ xứ Nghệ rất khao khát được chứng kiến đội nhà đăng quang tại giải U21 năm nay, qua đó nâng cao thành tích vô địch giải U21 Quốc gia lên con số 6. Sự đồng hành của người hâm mộ xứ Nghệ sẽ là cầu thủ thứ 12 mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các cầu thủ trẻ trên sân.

Vòng chung kết giải U21 Quốc gia Thanh niên 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hi vọng đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục bước tiếp thành công của bóng đá trẻ xứ Nghệ trong năm 2022./.