Những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022

(Baonghean.vn) - Với sự quy tụ đầy đủ các trung tâm đào tạo trẻ xuất sắc của cả nước, giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022 hứa hẹn sẽ là một giải đấu hấp dẫn. Và sau đây sẽ là những cái tên nổi bật trong cuộc cạnh tranh chức vô địch của giải đấu năm nay.

1. Học viện Nutifood JMG

Một trong những ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu năm nay chính là U21 Học viện Nutifood JMG, đương kim vô địch giải U21 Quốc gia 2021. Và ngay ở vòng loại các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Guillaume Graechen đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi toàn thắng cả 4 trận, ghi được 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn, đứng đầu bảng D.

Trong đội hình của U21 Học viện Nutifood JMG có những cái tên rất nổi bật như nhạc trưởng Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thanh Khôi và đặc biệt là “vua các giải trẻ” tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Trong 4 trận đấu tại vòng loại, tiền đạo trẻ này đều nổ súng cả 4 trận, ghi được 8 bàn thắng.

Với đội hình nhiều nhân tố xuất sắc, lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Guillaume Graechen, U21 Học viện Nutifood JMG sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2022.

2. U21 câu lạc bộ Hà Nội

Đây cũng là một trong những đội bóng có thành tích rất tốt tại giải U21 quốc gia những năm gần đây. Năm ngoái chính U21 câu lạc bộ Hà Nội là những người giành vị trí Á quân sau thất bại 0-1 trước Học viện Nutifood JMG.

Tại vòng loại, U21 câu lạc bộ Hà Nội thi đấu chưa thực sự xuất sắc khi chỉ đứng thứ 2 bảng A với thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tuy vậy đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức vẫn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khi sở hữu rất nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình như thủ thành Quang Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng… Đây đều là những nhân tố chủ lực của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Với kinh nghiệm của huấn luyện viên Phạm Minh Đức, U21 câu lạc bộ Hà Nội sẽ biết làm những gì để cạnh tranh chức vô địch với các đội bóng khác.

3. U21 Sông Lam Nghệ An

Là một trong hai chủ nhà của giải đấu, U21 Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao tại giải này. Đặc biệt là sau khi đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến giành được chiếc huy chương Vàng của bộ môn bóng đá nam tại đại hội thể thao Toàn quốc 2022. Và thực tế đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An khá chất lượng khi có những gương mặt nổi trội như hậu vệ Hồ Khắc Lương, Hồ Văn Cường, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, hay tuyển thủ U20 Việt Nam Đinh Xuân Tiến. Bên cạnh đó được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều trong cuộc đua giành chức vô địch.

Trong lần đầu tiên đăng cai giải đấu, ban huấn luyện và các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An sẽ đặt quyết tâm rất cao để giữ cúp lại quê nhà, qua đó khép lại một mùa giải thành công mỹ mãn của bóng đá trẻ xứ Nghệ.

4. U21 câu lạc bộ Viettel

Sở hữu nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, không bất ngờ khi U21 câu lạc bộ Viettel đứng đầu bảng A vòng loại với thành tích 3 thắng, 2 hòa. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải đã giành chiến thắng trước U21 câu lạc bộ Hà Nội với tỉ số 3-0, U21 Phố Hiến với tỉ số 1-0 và U21 Hải Phòng với tỉ số 5-2.

Với những tuyển thủ đã khẳng định được tên tuổi ở các giải trẻ như thủ thành Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hồng Phúc, tiền vệ Nguyễn Văn Tú… U21 câu lạc bộ Viettel chắc chắn sẽ là một đối thủ khó chịu trong cuộc đua giành chức vô địch giải U21 quốc gia Thanh Niên 2022.

5. U21 Hoàng Anh Gia Lai

Giành chiến thắng cả 4 trận vòng loại, ghi được 16 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn, U21 Hoàng Anh Gia Lai đang chứng tỏ mình là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ rất đáng chú ý như trung vệ Văn Triệu, các tiền vệ Đức Việt, Nhĩ Khang, Hoàng Tú, Hữu Phước. Đặc biệt là tiền đạo trẻ Vũ Minh Hiếu người đã có 5 bàn thắng sau 3 trận đấu tại vòng loại. Mang đến giải với những nhân tố tốt nhất của mình, U21 Hoàng Anh Gia Lai đang đặt quyết tâm rất cao để lần thứ 2 mang về chiếc cúp giải U21 quốc gia sau chức vô địch đầu tiên năm 2017.

Ngoài những ứng cử viên vô địch nêu trên thì U21 Becamex Bình Dương, U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Đồng Tháp sẵn sàng là những “chú ngựa ô” tạo nên các bất ngờ thú vị cho giải đấu.

Vòng chung kết giải vô địch U21 quốc gia Thanh Niên 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30/12/2022 tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.