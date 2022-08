Những cầu thủ Sông Lam Nghệ An vô địch giải U21 Báo Thanh niên 2014 bây giờ ở đâu?

(Baonghean.vn) - Giải U21 Báo Thanh Niên năm 2014 là giải đấu mà lần gần nhất U21 Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch. Sau gần 8 năm lứa cầu thủ đó đã có những sự thay đổi như thế nào?

1. Hồ Phúc Tịnh

Đầu tiên phải kể đến là tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, anh chính là người ghi bàn duy nhất tại trận chung kết với Câu lạc bộ Hà Nội. Ở giải đấu năm đó, anh vừa đoạt giải Vua phá lưới và giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, việc bị chấn thương và không thường xuyên được ra sân đã làm cho tiền đạo này mất đi bản năng săn bàn của mình. Sau 8 năm, Hồ Phúc Tịnh chỉ được thi đấu 63 trận và ghi được 8 bàn. Một sự đáng tiếc với tài năng đã rất được kỳ vọng ở lò Sông Lam Nghệ An.

2. Phạm Mạnh Hùng

Giải đấu U21 năm 2014 là giải đấu mà Hùng "xà ngang" đã thi đấu rất hay, anh được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Đặc biệt, Phạm Mạnh Hùng được bầu làm Đội trưởng đội U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Sau khi giải U21 kết thúc, Mạnh Hùng tiếp tục thi đấu hay trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, những rắc rối đời tư đã khiến cho phong độ của cầu thủ này không được duy trì. Phạm Mạnh Hùng chia tay Sông Lam Nghệ An sau mùa giải 2018, hiện tại cầu thủ này đang thi đấu cho Câu lạc bộ Nam Định.

3. Nguyễn Phi Sơn

Là 1 trong 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải đấu U21 năm 2014. Sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Phi Sơn đã làm khổ các hàng phòng ngự thi đấu tại giải. Cầu thủ gốc Hương Sơn (Hà Tĩnh) này đã có 5 mùa bóng gắn bó với đội bóng xứ Nghệ. Anh đã thi đấu 113 trận, ghi được 35 bàn thắng. Mùa giải 2018, Phi Sơn chia tay Sông Lam Nghệ An để gia nhập Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, cầu thủ 30 tuổi này đang thi đấu cho đội bóng quê nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chấn thương làm cho anh chưa thể ra sân tại V.League 2022.

4. Hoàng Văn Khánh

Mặc dù ở giải này Văn Khánh không nổi bật bằng người đàn anh Mạnh Hùng, tuy nhiên, màn thể hiện xuất sắc của anh đã được ban huấn luyện ghi nhận. Sau một mùa giải được cho Câu lạc bộ Cần Thơ mượn, Hoàng Văn Khánh bắt đầu thi đấu cho Sông Lam Nghệ An từ mùa giải 2016 và trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự.

5. Võ Lý

Một cái tên lạ trong đội hình U21 Sông Lam Nghệ An vô địch giải U21 Báo Thanh Niên năm 2014. Thực ra, Võ Lý được đội bóng xứ Nghệ mượn từ Câu lạc bộ bóng đá Huế. Anh chính là người lập cú đúp giúp U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Hoàng Anh Gia Lai tại vòng bảng. Hiện tại chân sút này đang thi đấu cho Câu lạc bộ Công an nhân dân.

6. Hồ Khắc Ngọc

Một cái tên rất đáng chú ý trong đội hình U21 Sông Lam Nghệ An tham dự giải U21 năm 2014 là Hồ Khắc Ngọc. Đây là giải đấu mà Khắc Ngọc và Sỹ Sâm là bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội bóng xứ Nghệ. Cả hai đã thi đấu rất hay và là linh hồn của tuyến giữa Sông Lam Nghệ An. Và giải đấu này cũng là bệ phóng để cho Hồ Khắc Ngọc có những bước tiến trong sự nghiệp quần đùi áo số. Với 120 trận và 11 bàn thắng, Khắc Ngọc là một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất của Sông Lam Nghệ An. Sau mùa giải 2019, Hồ Khắc Ngọc chia tay đội bóng quê hương để gia nhập Câu lạc bộ Viettel.

7. Hồ Sỹ Sâm

Cùng với Khắc Ngọc, Hồ Sỹ Sâm tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm chất lượng của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu này. So với người đồng đội của mình, Sỹ Sâm chơi thiên về phòng ngự hơn. Tuy nhiên, sau thành công của giải đấu năm 2014, cầu thủ gốc Quỳnh Lưu này vẫn không thể có được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sau gần 10 năm gắn bó với đội bóng xứ Nghệ, Sỹ Sâm đã thi đấu 110 trận và ghi được 1 bàn thắng. Mùa giải này, anh đã có 5 lần ra sân chủ yếu là vào sân từ băng ghế dự bị.

Ngoài những cái tên đã thi đấu nổi bật nêu trên đội hình vô địch giải U21 Sông Lam Nghệ An vô địch giải đấu này chỉ còn có thủ thành Lê Văn Hùng là những cầu thủ đang gắn bó trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Các cầu thủ khác đã chia tay với bóng đá hoặc đang khoác áo các đội bóng khác như tiền vệ Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Sỹ Nam ( Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Võ Ngọc Toàn ( SHB Đà Nẵng), Nguyễn Phú Nguyên, Lê Mạnh Dũng ( Hải Phòng), Cao Xuân Thắng (Quảng Nam), Võ Ngọc Đức (Bà Rịa Vũng Tàu)…