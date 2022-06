Từ một cuộc giám sát cộng đồng ở xã

Ông Đặng Văn Phương trao đổi: “Ban Giám sát đầu tư cộng đồng do Ủy ban MTTQ xã thành lập để thực hiện giám sát các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn theo đúng quy định, trong đó, có Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non. Đồng chí Nguyễn Xuân Văn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ được cử làm Trưởng ban. Trước đây đồng chí Văn là Trưởng Công an xã, nay là cán bộ mặt trận kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nên am hiểu về công tác giám sát. Cụ thể việc giám sát như thế nào, đồng chí Văn sẽ trao đổi trực tiếp với các anh…”.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Nghi Thái thành lập ngày 12/1/2022, với 7 thành viên. Trong đó có 2 cán bộ mặt trận, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã, và thêm Trưởng ban Mặt trận xóm Thái Thọ, nơi xây dựng công trình. Theo lời Trưởng ban Nguyễn Xuân Văn, nhà thầu thi công hệ thống tường rào rồi mới thi công đến hạng mục nhà học 2 tầng. Giai đoạn thi công tường rào, phần móng của nhà học 2 tầng thì đảm bảo thiết kế được phê duyệt. Đến các ngày 7-8 – 9/5/2022, thực hiện giám sát việc thi công phần dựng cốt pha, đan thép đổ sàn tầng 1, các thành viên của Ban nhận thấy không đảm bảo kỹ thuật, không tuân thủ đúng thiết kế. Ngay sau đó, đã nhắc nhở những người trực tiếp thi công. Nhưng thay vì tiếp thu, khắc phục thì họ lại tỏ thái độ khó chịu. Nhận thấy tình hình không ổn, sẽ dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, Ban đã ghi nhận lại hình ảnh thi công cốt pha, đan thép…, rồi lập văn bản báo cáo gửi Đảng ủy và UBND xã. “Nội dung văn bản báo cáo thì như các anh đã biết…”, Trưởng ban Nguyễn Xuân Văn nói.