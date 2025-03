Giáo dục Từ năm học tới, các bậc học ở Nghệ An có thể được nghỉ học thứ Bảy Đó là phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc nghỉ học thứ Bảy đang được các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm.

Thuận lợi cho giáo viên, học sinh

"Hơn 20 năm đi dạy, cuối cùng tôi đã có sáng thứ Bảy dành cho gia đình" - đó là chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Hải Triều - giáo viên Trường THCS Nghi Phong (thành phố Vinh).

Đây cũng là niềm vui của hàng trăm giáo viên và học sinh Trường THCS Nghi Phong từ học kỳ II đến nay. Việc nghỉ học thứ Bảy cũng là mong mỏi nhiều năm nay của nhà trường, năm học trước dù đã kiến nghị, đề xuất nhưng chủ trương này chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Lộc thông qua.

Trường THCS Nghi Phong (TP. Vinh) điều chỉnh lịch học để học sinh được nghỉ học thứ Bảy. Ảnh: Mỹ Hà

Việc điều chỉnh chỉ mới được thực hiện từ đầu năm học 2025, sau khi các trường thuộc huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (cũ) đã sáp nhập vào thành phố Vinh. Để nghỉ học thứ Bảy, nhà trường đã bố trí học sinh học thêm 1 buổi chính khóa vào chiều thứ Hai hàng tuần.

Theo thầy giáo Nguyễn Đình Đài - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Phong, việc lựa chọn thứ Hai học sinh sẽ học cả ngày đã được trường cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Bởi lẽ, trước đó, học sinh đã được nghỉ 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên tâm lý các em thoải mái và không quá áp lực việc học tập. Việc bố trí thời khóa biểu thứ Hai cũng sẽ được điều chỉnh “nhẹ” hơn để giảm căng thẳng cho học sinh.

Thành phố Vinh là đơn vị tiên phong trong toàn tỉnh cho học sinh được nghỉ học vào thứ Bảy và các nhà trường được chủ động trong thực hiện. Vì thế, từ 2 - 3 trường đầu tiên (cách đây 5 năm), đến nay, toàn bộ học sinh THCS trong toàn thành phố đã thực hiện việc nghỉ học thứ Bảy với nhiều lợi ích.

“ "Chủ trương nghỉ học thứ Bảy được phụ huynh, học sinh và giáo viên của trường đồng tình ủng hộ, các em có 2 ngày cuối tuần trọn vẹn để dành thời gian cho gia đình, về quê, giải trí... Ngoài ra, hiện thành phố đã thống nhất nghỉ học thứ Bảy ở hầu hết các nhà trường. Vì thế, nếu các trường còn lại không thực hiện đồng bộ sẽ gặp khó khăn trong triển khai tổ chức dạy học hoặc tham gia các hoạt động của toàn thành phố như tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khóa khác. Thầy giáo Nguyễn Đình Đài - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Phong

Học sinh Trường THCS Nghi Phong (TP. Vinh). Ảnh: Mỹ Hà

Tại huyện Kỳ Sơn, nhiều giáo viên công tác xa nhà cũng có thêm thời gian dành cho gia đình kể từ khi phòng giáo dục của huyện có chủ trương nghỉ học thứ Bảy. Điều này phù hợp với mô hình trường bán trú vì học sinh có thêm 2 ngày cuối tuần để về thăm bố mẹ.

“ "Đặc thù của trường chúng tôi là học sinh bán trú, các em ở trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần mới được về nhà. Vì thế, khi các em nghỉ học thứ Bảy, Chủ nhật, các em sẽ có thêm thời gian để ở cùng gia đình, việc đi lại cũng thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngoài ra, điều này cũng phù hợp với giáo viên, vì hơn một nửa giáo viên ở trường là người miền xuôi lên công tác, phải sống xa gia đình. Nếu nghỉ 2 ngày cuối tuần, các giáo viên có thể tranh thủ về nhà từ chiều thứ Sáu và có điều kiện để được ở lâu hơn với gia đình, đỡ tốn quá nhiều thời gian đi lại". Thầy giáo Nguyễn Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú THCS Nậm Típ (Kỳ Sơn)

Trao quyền chủ động cho các trường

Từ năm 1999, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 36/1999/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc 40h đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, đồng ý để các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức dạy và học 5 ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày bố trí 5 tiết, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần và thực hiện trong cả năm học.

Tuy nhiên, dù chủ trương đã ban hành nhiều năm qua nhưng việc thực hiện còn nhiều khó khăn. Thực tế tại Nghệ An, số địa phương triển khai còn rất ít.

Trước đây, một trong những nguyên nhân chính là do các trường không đảm bảo cơ sở vật chất (thiếu phòng học để có thể đảm bảo mỗi lớp/1 phòng để học 2 buổi/ngày), do thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, việc bố trí 1 buổi học chính khóa vào buổi chiều bị "vướng" do nhiều trường học ưu tiên các phòng học, buổi học cho dạy thêm.

Từ thực tế trên, sau khi Thông tư 29 đi vào thực hiện, việc dạy thêm, học thêm ở các nhà trường đã cơ bản chấm dứt (chỉ còn lại với một số đối tượng) thì việc triển khai nghỉ học ngày thứ Bảy đã mang tính khả thi. Tuy nhiên, muốn đi vào thực hiện cần có chủ trương chung từ ngành Giáo dục, từ địa phương hoặc cần phải giao quyền chủ động cho các nhà trường.

“ Chúng tôi cho rằng, việc nghỉ học vào thứ Bảy tại thời điểm này là phù hợp, nhà trường có thể thực hiện được với nhiều lý do. Hiện trường có đủ cơ sở vật chất để đảm bảo mỗi lớp có 1 phòng học, có đủ giáo viên để đảm bảo đúng chương trình. Hơn nữa, sau Thông tư 29, học thêm buổi chiều ở trường đã giảm, chỉ còn lại với một số đối tượng và chỉ còn lại một số hoạt động ngoại khóa. Nếu nghỉ thứ Bảy, chúng tôi chỉ cần điều chỉnh lịch học của 1 buổi sáng sang buổi chiều là có thể đảm bảo chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường. Thầy giáo Lê Chí Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (Hưng Nguyên)

Giáo viên và học sinh Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Mỹ Hà

Đồng quan điểm, thầy giáo Nguyễn Trần Đức - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn cho rằng: "Việc nghỉ học thứ Bảy vào thời điểm này là phù hợp. Tuy nhiên, để không xáo trộn việc học của học sinh và giáo viên, chúng tôi dự kiến sẽ điều chỉnh lịch nghỉ học thứ Bảy từ đầu năm học tới. Như vậy sẽ thuận lợi hơn cho nhà trường trong việc sắp xếp kế hoạch dạy học".



Về vấn đề này, mới đây, sau khi Thông tư 29 đi vào thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản về việc triển khai nhiệm vụ năm học.

Trong đó có nội dung khuyến khích các nhà trường thống nhất với phụ huynh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển các kỹ năng cho học sinh từ năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THPT Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà