Từ tâm nguyện của chị Hạnh…

Đến xã Thạch Ngàn hỏi về trường hợp hộ dân bản Kẻ Tre đã khai thác cây săng lẻ, được Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Trí Đại cho biết, đó là gia đình anh Nguyễn Văn Hiêm, chị Vi Thị Hạnh. “Sự việc xảy ra từ đầu tháng 8/2022. Nhưng sau khi lực lượng Công an phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, vấn đề này làm rõ, xử lý đúng quy định…” – Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Trí Đại cho hay.

Bản Kẻ Tre là cụm dân cư có 100% đồng bào Thái sinh sống đã nhiều đời, kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Hộ gia đình anh Hiêm, chị Hạnh có nhà ở nằm cuối bản. Sát với lưng nhà là đồi đất, trên đó còn nguyên một rặng săng lẻ khoảng 40 – 50 cây khá đều, màu vỏ sáng đẹp, với đường kính gốc khoảng từ 25- 35cm. Đứng dưới rặng săng lẻ, Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Trí Đại cho biết, đã có lần nhà ở của gia đình này bị cành cây săng lẻ gãy đè hư hỏng mái. Vì lo nhà sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, và cũng vì họ mong có thêm chút thu nhập, nên anh Hiêm, chị Hạnh có nguyện vọng khai thác, bán cho thương lái. Khoảng cuối tháng 7/2022, họ khai thác bán 35 cây, nhưng khi chuyển ra khỏi địa bàn thì bị Công an tạm giữ để xác minh nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm đó, đoàn liên ngành do lực lượng Công an chủ trì đã về xã Thạch Ngàn và bản Kẻ Tre làm việc, xác minh. Sau khi xác định số cây săng lẻ do gia đình anh Hiêm, chị Hạnh khai thác trên đất ở của gia đình thì mới giao trả lại…