Từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm dịch Covid-19

Ngày 19/2, thông tin từ Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng truy nã Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.



Theo tài liệu, năm 2016, Lương Văn Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) thiết lập một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy chuyên bán lẻ cho các con nghiện.

Đối tượng Lương Văn Tú. Ảnh: P.B

Khi Công an huyện Tương Dương triệt phá ổ nhóm bán lẻ ma túy này thì Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, Đặng Dân Oanh bị bắt giữ.

Cuối năm 2017, Công an huyện Tương Dương đã phát lệnh truy nã Lương Văn Tú về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Công an nhiều lần công an tổ chức truy tìm, vận động người thân thuyết phục Tú về đầu thú nhưng không có kết quả.

Đầu tháng 2 vừa qua, Lương Văn Tú đến Công an huyện Tương Dương xin đầu thú. Theo khai nhận của đối tượng, khi biết công an phát lệnh truy nã Lương Văn Tú bỏ trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, cắt đứt liên lạc với gia đình. Tú xin vào làm việc ở một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc với mức lương đủ trang trải cuộc sống.

Trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc, lo sợ nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, có thể chết nơi đất khách quê người nên Tú quyết định về Việt Nam để xin đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.