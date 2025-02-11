Thời sự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32: Thúc đẩy hợp tác, kết nối, phát triển bền vững Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 . Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, từ ngày 29 đến 1/11, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi và tiềm ẩn nhiều bất định, Hội nghị lần này tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy kết nối, tăng cường khả năng tự cường và hướng tới phát triển bao trùm, bền vững.

Tham dự Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều hoạt động đa phương và song phương quan trọng, truyền tải thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sáng tạo trong hợp tác khu vực.

Chủ tịch nước đã tham dự các phiên họp Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC; phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit); tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của khu vực.

Trong các phiên thảo luận với các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian đề cập đến các vấn đề toàn cầu, trong đó nhấn mạnh các xu thế mới có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của thế giới và khu vực, các vấn đề về năng lượng và chuyển đổi năng lượng bền vững, những tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo APEC với chủ đề "Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa," Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng các nền kinh tế APEC cần tăng cường phối hợp chính sách, củng cố niềm tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác thực chất để cùng vượt qua những thách thức mang tính toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước chỉ rõ những biến động địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng tác động của chuyển đổi số và biến đổi khí hậu đang đòi hỏi APEC phải có các bước đi cụ thể, hiệu quả và mang tính bao trùm.

Trong khi đó, tại phiên họp thứ hai, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; và "đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân."

Từ kinh nghiệm của Việt Nam và góc nhìn phát triển chung của khu vực, Chủ tịch nước cũng đưa ra những đề xuất, giải pháp để hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng đúng những thay đổi nhanh chóng đang diễn ra và mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của khu vực và từng nền kinh tế thành viên.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, cách tiếp cận đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết, hợp tác quốc tế, cũng như những kiến nghị, giải pháp phù hợp với thực tiễn của Việt Nam đã đóng góp quan trọng cho thành công chung của Hội nghị, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại APEC, cũng như các cơ chế đa phương.

Có thể nói, Chủ tịch nước đã chuyển tải tới cộng đồng APEC thông điệp rõ ràng về tầm nhìn, chính sách và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là các Nghị quyết lớn về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.

Đồng hành cùng Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có được môi trường chính trị- xã hội an toàn, ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch; một thị trường quy mô lớn hơn 100 triệu dân; một nền kinh tế năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và kết nối toàn cầu; một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo bài bản; và hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ.

Và như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng: "Thông qua hoạt động lần này, Việt Nam đã chia sẻ sâu sắc về định hướng phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các bài phát biểu và thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo và cộng động doanh nghiệp về một Việt Nam đang quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hội nhập để vươn lên và tiến cùng thời đại trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc hiện nay."

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường còn có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương với lãnh đạo và trưởng đoàn của hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, trong đó có các cuộc trao đổi quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Các cuộc tiếp xúc này góp phần củng cố nền tảng hợp tác tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Đặc biệt, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, cam kết phối hợp cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng chương trình nghị sự thực chất, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ nhiệt thành, bày tỏ tin tưởng và thể hiện sự trông đợi được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng tích cực, cho thấy sự tin tưởng của các thành viên APEC đối với năng lực và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Bên lề Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường có chương trình làm việc song phương hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, năng lượng mới, lao động và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy triển khai thực chất các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước; cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Có thể nói, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lee Jae Myung đã góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước còn tham dự sự kiện "Ngày Việt Nam" tại Gyeongju, nơi có mối liên hệ lịch sử-văn hóa bền chặt giữa hai dân tộc gắn với dòng họ nhà Lý Việt Nam định cư tại Hàn Quốc, biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

Sự kiện này không chỉ là dịp giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, mà còn góp phần thắt chặt sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai quốc gia - nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển bền vững.

Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ với cộng đồng người Việt ở vùng Đông Nam Hàn Quốc, qua đó cho thấy Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước, cũng như khẳng định sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Có thể thấy, chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Hàn Quốc lần này đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương. Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh và trách nhiệm trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến cho hợp tác APEC, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động, gắn kết và sáng tạo trong khu vực; đồng thời cũng mở ra những hướng hợp tác mới trong quan hệ với các nền kinh tế APEC.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước một lần nữa thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững./.