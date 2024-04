Tuần tra khép kín bảo vệ an ninh biên giới dịp lễ 30/4

Đây là hoạt động quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến, bảo vệ an ninh an toàn đường biên giới Việt Nam – Lào khu vực đơn vị phụ trách.

Đội hình Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An khắc phục khó khăn vượt qua địa hình rừng rậm tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Đồng thời, hoạt động nhằm duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024)...

Lực lượng tuần tra đã khắc phục mọi khó khăn do điều kiện thời tiết nắng nóng và địa hình hết sức hiểm trở để kiểm tra dấu hiệu đường biên giới, kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào từ cột mốc số 389 đến cột mốc số 397, có chiều dài 48,468 km.

Đội trưởng tuần tra Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra tình trạng thân cột mốc biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Qua đợt tuần tra khép kín hệ thống đường biên, cột mốc đảm bảo nguyên trạng, an toàn; quá trình tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí, trang bị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới.