Giải trí Tùng Dương, Hòa Minzy và những ca sĩ nào sẽ hát ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9? Nguồn tin cho biết, có đến 80 ca sĩ gồm: NSND Quốc Hưng, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy... sẽ hòa giọng cho tiết mục liên khúc siêu hoành tráng tại sự kiện A80.

Theo nguồn tin, tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam hôm 2/9 tới tại Quảng trường Ba Đình sẽ có liên khúc hoành tráng.

Cụ thể, trong phần diễu binh, diễu hành, Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao sẽ đi cuối, 80 nghệ sĩ trong danh sách được chọn sẽ di chuyển về vị trí chỉ định thành đội hình biểu diễn.

Ca sĩ Tùng Dương và Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV

Các nghệ sĩ được tiết lộ góp giọng gồm: NSND Quốc Hưng, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Khánh Ngọc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, ban nhạc Bức tường, Hoàng Hiệp, Erik, Đức Phúc, Trúc Nhân...

Liên khúc dài khoảng 15 phút, gồm 5 bài: Tôi là người Việt Nam, Giai điệu tự hào, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Tiến quân ca.

Hòa Minzy sẽ hát tại tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Ảnh: FBNV

Tiết mục này sẽ khép lại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

80 nghệ sĩ tham gia tương ứng với cột mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc. Các bài hát được thu âm, một số nghệ sĩ được chọn thể hiện vài câu, số còn lại sẽ hát tập thể.

Ca sĩ Anh Tú lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm phương châm sống và hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC