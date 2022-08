Tuổi trẻ Công an Nghệ An: Về với cơ sở, đến với Nhân dân

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng, tôi rèn bản lĩnh, là lực lượng tiên phong, xung kích, đi đầu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần xuyên suốt là “về với cơ sở, đến với Nhân dân, hết lòng, hết sức vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh (Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An)

Xung kích lập nhiều chiến công

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trong nước và trong tỉnh còn nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đây là nhiệm kỳ mà Bộ Công an, Công an tỉnh triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ việc triển khai xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các tổ chức, đối tượng phản động, chống đối; làm sạch, làm yên, làm giảm tội phạm ở địa bàn cơ sở; triển khai các đề án lớn về Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân... qua đó, tạo ra bước đột phá mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong bối cảnh, tình hình đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, xung kích, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được đổi mới toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Với hàng chục đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động tạo sức lan tỏa lớn, như: “Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Công an Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày một việc làm tốt, vì Nhân dân phục vụ”… cùng hàng trăm hội nghị, buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, đã xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trọng danh dự, yêu ngành, quý nghề, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc khi khi Tổ quốc, Nhân dân và ngành cần đến.

Một trong minh chứng tiêu biểu đó ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, gần 300 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện, xung phong về với cơ sở, đến với xã khó khăn, miền núi rẻo cao miền Tây xứ Nghệ góp phần cùng Công an tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã chính quy. Màu áo bình dị, thân thương nhưng cũng đầy bản lĩnh, hy sinh ấy vẫn đang tiếp tục từng ngày, từng giờ in đậm trong lòng dân là minh chứng rõ nét cho tư cách người Công an cách mệnh, của người thanh niên Công an Nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã trở thành động lực, là mục tiêu xuyên suốt của thanh niên Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Phong trào “Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An xung kích, tình nguyện, lập công Vì an ninh Tổ quốc” đã bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đoàn viên các đơn vị thuộc lực lượng an ninh đã chủ động đi sâu, nắm sớm, nắm chắc tình hình từ xa, kiên trì về mục tiêu, linh hoạt trong đối sách, qua đó, tham mưu và triển khai biện pháp nghiệp vụ, đập tan âm mưu, ý đồ kích động chống phá, xử lý nghiêm các đối tượng phản động, chống đối, bảo vệ vững chắc an ninh vùng đặc thù, từng bước giải quyết căn cơ các vấn đề là nguyên nhân nảy sinh phức tạp, đem lại tình hình ngày càng bình yên hơn.

Đoàn viên các đơn vị lực lượng Cảnh sát là “quả đấm thép” trong tấn công, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tấm gương sẵn sàng hy sinh xương máu để đổi lấy bình yên cho Nhân dân, mà tiêu biểu đó là Đại úy Sầm Quốc Nghĩa đã anh dũng hy sinh khi bắt giữ tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, hàng trăm đoàn viên không quản ngày đêm về với cơ sở, đến với Nhân dân triển khai quyết liệt Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân. Đoàn viên khối xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, y tế là lực lượng chủ công trong tham mưu đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trên các mặt công tác, là điểm tựa, là niềm tin của toàn lực lượng Công an Nghệ An. Với những đóng góp đó, đoàn thanh niên đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, ngành và cấp ủy, chính quyền giao phó, với 7 năm liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc, đây là thành tích mà không phải giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng đạt được.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" cũng ghi dấu ấn đột phá. Với gần 300 công trình, phần việc, 500 đội tình nguyện tại chỗ, hình ảnh thanh niên xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa, về với cơ sở, đến với Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân đã trở nên thân thuộc trong lòng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.

Một số mô hình như: Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, Dự án “Hỗ trợ đàn bò sinh sản cho người dân tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu”, Đề án “Chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ 200 trẻ em có hoàn thành đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập” là điểm sáng của đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, trong “mảng màu tối” do dịch bệnh, mỗi đoàn viên Công an Nghệ An là một pháo đài chống dịch, đã trở thành “lá chắn thép” là “điểm sáng” điểm tựa vững chắc cùng với Nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Tại các cuộc thi, hội thi nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tạo do các cấp, các ngành tổ chức, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã khẳng định được vị thế của mình trong toàn Đoàn khi luôn là đơn vị có số lượng bài thi tham gia và đạt nhiều giải cao nhất.

Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị luôn được các cấp bộ Đoàn trong Công an Nghệ An chú trọng triển khai, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn toàn lực lượng Công an triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy trong Công an Nhân dân và bố trí Công an chính quy tại 4 cấp.

Quan hệ phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với các tổ chức Đoàn trong và ngoài lực lượng, các tổ chức, đoàn thể khác ngày càng được thắt chặt, góp phần củng cố chất lượng tổ chức Đoàn từ cơ sở, đồng thời nâng tầm giá trị, ý nghĩa, sức lan tỏa các công trình, phần việc thanh niên. Chương trình rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2018-2022 được triển khai nghiêm túc, sát hợp, từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng, 326 đồng chí đoàn viên ưu tú đã được vinh dự kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ.

Đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Từ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong thời gian qua, hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt vượt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, liên tục nhiều năm liền được Trung ương Đoàn tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; được Tỉnh đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022".

Nhiệm kỳ tới, với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công an Nghệ An bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân", Đoàn Thanh niên Công an tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu "Xây dựng thế hệ thanh niên Công an Nghệ An phát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng vươn lên; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khỏe tốt; có trình độ, sức chiến đấu cao, tinh thần vì Nhân dân phục vụ; có kiến thức, kỹ năng hội nhập; năng động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Công an Nghệ An nguyện khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.