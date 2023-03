Tuổi trẻ Nghệ An ký kết với Viettel thực hiện chương trình chuyển đổi số

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An vừa ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.