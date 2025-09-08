Thể thao Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại đội bóng châu Âu; Phản ứng của Ronaldo khi không được đề cử Quả bóng vàng Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang tại giải vô địch U21 thế giới 2025; Chấn thương liên tục đeo bám Công Phượng; Phản ứng của Ronaldo khi không được đề cử Quả bóng vàng... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại đội bóng châu Âu ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang tại giải vô địch U21 thế giới 2025 khi giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U21 Serbia vào chiều 8/8 trong lượt trận thứ hai vòng bảng. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Trước đó, Đặng Thị Hồng và đồng đội thắng chủ nhà U21 Indonesia ở trận ra quân.

Trong hiệp đầu tiên, U21 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt những pha tấn công hiệu quả của Đặng Thị Hồng để dẫn điểm và giành chiến thắng 25-21. Sang set 2, hai đội chơi giằng co, nhưng đại diện châu Âu đã thể hiện đẳng cấp để thắng sát nút 25-23, quân bình tỉ số 1-1.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại đội nằm trong Top 10 thế giới.

Set 3 chứng kiến thế trận căng thẳng khi U21 Việt Nam có lúc dẫn 18-13 nhưng để đối thủ rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, U21 Việt Nam đã nỗ lực để thắng 25-22, vươn lên dẫn 2-1. Bước vào set 4, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã bứt phá mạnh mẽ và giành chiến thắng 25-23, khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

Theo thống kê, VĐV Đặng Thị Hồng ghi 15 điểm ở trận này, trong khi đó Lê Thùy Linh ghi 13 điểm còn Bích Huệ là 12 điểm. Phía U21 Serbia, Mihajlovic dẫn đầu với 14 điểm, nhưng không đủ để cứu vãn cục diện.

Chiến thắng này giúp U21 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào vòng 1/8, đồng thời gây “địa chấn” khi đánh bại một ứng viên nặng ký đến từ châu Âu.

Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 lần thứ 23 diễn ra tại Surabaya, Indonesia từ ngày 7 đến 17/8, quy tụ 24 đội tuyển quốc gia nữ dưới 21 tuổi từ 5 liên đoàn châu lục. Đây là lần đầu giải mở rộng từ 16 lên 24 đội. Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt và chung bảng với Argentina, Serbia, Indonesia (chủ nhà), Puerto Rico và Canada. Theo thể thức, 4 đội đứng đầu vòng bảng sẽ giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Canada (13h00, 9/8), U21 Argentina (10h00, 11/8) và gặp U21 Puerto Rico lúc 13h00 ngày 12/8.

Chấn thương liên tục đeo bám Công Phượng

Sau khi lỡ hẹn ngôi vô địch hạng Nhất 2024/25 và từ chối suất đặc cách lên chơi V-League 2025/26, CLB Đồng Nai (tên cũ Bình Phước) tích cực rèn quân và thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ở trận gặp Becamex TPHCM hôm 6/8, Đồng Nai chơi khá tốt và có trận hòa 2-2 trước đại diện V-League nhờ cú đúp của tiền đạo Hồ Thanh Minh. Trận đấu chỉ diễn ra khoảng 60 phút trước khi phải khép lại do thời tiết bất lợi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng, Trường Tươi Đồng Nai FC là đội nhập cuộc tốt hơn so với Becamex TPHCM. Những tân binh như Hồ Thanh Minh, Lương Xuân Trường hay Trần Minh Vương đã có màn thể hiện khá tốt.

Đáng chú ý, trận này tiền đạo chủ lực của CLB Đồng Nai - Công Phượng đã không thể ra sân vì chấn thương.

Công Phượng chưa thể ra sân thi đấu vì chấn thương.

Thông tin từ Ban huấn luyện CLB Đồng Nai, Công Phượng phải nghỉ ít nhất một tuần đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu với CLB Gia Định tại TPHCM vào ngày 9/8.

Thời gian qua, Công Phượng liên tục chấn thương qua đó bỏ lỡ hai đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup.

Đầu tháng 10 tới, tuyển Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho hai lượt trận kế tiếp gặp Nepal (ngày 9/10 và 14/10). Cơ hội lên tuyển của Công Phượng vẫn còn bỏ ngỏ dù được HLV Kim Sang sik đặc biệt quan tâm.

Phản ứng của Ronaldo khi không được đề cử Quả bóng vàng

Năm thứ hai liên tiếp, cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều không góp mặt trong top 30 đề cử tranh giải Quả bóng vàng.

Dù ghi được tới 33 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League 2025, Ronaldo vẫn vắng mặt trong danh sách.

Vài giờ sau khi tạp chí France Football công bố danh sách đề cử, Ronaldo chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Tiếp tục nỗ lực, còn nhiều điều để làm". Kèm theo đó là bức ảnh bản thân ăn mừng bàn thắng cho Al Nassr.

Ronaldo không góp mặt trong danh sách đề cử.

Ở tuổi 40, Ronaldo sẽ một lần nữa vắng mặt tại buổi lễ trao giải diễn ra vào tháng tới tại Paris. Đáng chú ý, không có cầu thủ nào đang thi đấu ngoài top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu được đề cử, trừ trường hợp của Viktor Gyokeres sau mùa giải bùng nổ cùng Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha).

Ronaldo không ít lần tỏ ra không hài lòng khi không thể chiến thắng cuộc đua Quả bóng vàng. Năm 2021, CR7 từng chỉ trích quyết định trao giải của ban tổ chức cho Messi thay vì mình. Năm ngoái, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng giải thưởng cho các cầu thủ nam "không còn độ tin cậy" sau khi Rodri giành chiến thắng trước Vinicius Junior.

Ronaldo có lần cuối cùng giành được danh hiệu vào năm 2017. Trong giai đoạn 2004 đến 2024, ít nhất một trong hai siêu sao Ronaldo hoặc Messi luôn có mặt trong danh sách đề cử.

Rạng sáng 8/8, Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr thắng 4-0 trong trận giao hữu với Rio Ave.

Garnacho có bến đỗ mới

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho đã hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Chelsea và chỉ muốn gia nhập đội bóng thành London. Chelsea hiện chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán với Manchester United để chốt mức phí chuyển nhượng.

Thông tin này cũng được nhà báo David Ornstein (The Athletic) xác nhận chiều 8/8. Ông cho biết Chelsea đang đẩy mạnh tiếp xúc với MU, trong khi Garnacho sẵn sàng khoác áo “The Blues”. Ngôi sao chạy cánh 21 tuổi từ chối mọi lời mời khác, ngoại trừ việc sang Stamford Bridge hoặc tiếp tục ở lại Old Trafford.

Garnacho sẽ chuyển sang khoác áo Chelsea hè này.

Nguồn tin cho hay quyết tâm ra đi của Garnacho xuất phát từ căng thẳng với HLV Ruben Amorim, người được cho là đã khuyên anh tìm bến đỗ mới. Động thái mua sắm của MU càng củng cố khả năng này: “Quỷ đỏ” vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 85 triệu euro - khoản đầu tư lớn được xem như bước dọn đường cho Garnacho rời CLB.

Ban đầu, MU định giá Garnacho ở mức 80 triệu euro, nhưng đã giảm yêu cầu trong quá trình thương thảo. Một số nguồn tin cho rằng khoảng 50 triệu euro có thể làm hài lòng cả hai bên.

Mùa trước, Garnacho ra sân 58 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo. Nếu thương vụ hoàn tất, anh sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 9 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Rashford bất ngờ đổi vai tại Barca

HLV Hansi Flick hiện thử nghiệm Marcus Rashford trong vai trò trung phong cắm, một sự thay đổi chiến thuật quan trọng so với dự tính ban đầu.

Khi mượn thành công Rashford, kế hoạch của Barcelona là để cầu thủ thi đấu ở vị trí chạy cánh. Anh chơi đa năng, hoạt động tốt ở hai cánh, tạo điều kiện cho Raphinha hay Lamine Yamal có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia phải "liệu cơm gắp mắm" vì khó khăn tài chính, HLV Hansi Flick có những toan tính mới.

Rashford đang được thử nghiệm vai trò trung phong cắm.

Theo AS, Rashford được xem là phương án dự phòng chiến lược cho vị trí "số 9". Trong chuyến du đấu châu Á, HLV Flick thử nghiệm Rashford ở vai trò trung phong và lập tức thu về kết quả tích cực với bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. "Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 9", HLV Flick cho biết sau khi chứng kiến màn trình diễn của học trò.

Sự thay đổi xuất phát từ nhu cầu thực tế của đội hình. Ở tuổi 36, Robert Lewandowski khó có thể cày ải trọn vẹn một mùa giải với khoảng 60 trận đấu trên mọi đấu trường. Do đó, việc có một phương án thay thế chất lượng là cực kỳ cấp thiết. Cùng với Ferran Torres, Rashford sẽ mang đến cho Flick thêm lựa chọn trên hàng công.

Trong quá khứ, Rashford từng thừa nhận vị trí tiền đạo cắm là vai trò ưa thích. Mặc dù phong độ ghi bàn có phần sa sút thời gian gần đây, HLV Flick nổi tiếng với khả năng "hồi sinh" các tiền đạo và được kỳ vọng giúp Rashford tìm lại bản năng săn bàn.

Thương vụ mượn Rashford kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro được xem là nước đi khôn ngoan của Barcelona. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn gặp khó khăn do các quy định tài chính nghiêm ngặt tại La Liga. Hiện Rashford chưa được đăng ký thi đấu.