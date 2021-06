Tuyển Việt Nam đã để lộ những điểm yếu nào trong trận gặp Malaysia?

Những điểm yếu chết người

Tuy vậy, diễn biến trên sân cũng cho thấy một số điểm hạn chế của Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu nói trên. Biết mình, biết ta, nhưỡng điểm hạn chế trong trận đấu vừa qua có thể giúp ích rất nhiều cho đoàn quân áo đỏ khi hướng đến trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp UAE sắp tới.

Trước hết là việc phạm lỗi của các tiền vệ dẫn tới những quả phạt trực tiếp nguy hiểm như tình huống sút phạt do Safawi-11 thực hiện, rất may Tấn Trường kịp thời đổ người đẩy bóng chịu phạt góc ở phút cuối hiệp 1.

Ở đây, rõ ràng cần tổ chức hàng rào kín kẽ và sự phán đoán chính xác của thủ môn. Nhưng đó là việc không phải lúc nào cũng thành công khi xử lý của cầu thủ đá phạt hiểm hóc và khó lường. Vì vậy hạn chế đến mức thấp nhất việc khó khăn đó điều mỗi cầu thủ trên sân phải “thuộc lòng”, nhất là trước những đối thủ giỏi khai thác tình huống cố định.

Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ pha sút bóng ngoài vòng cấm. Ảnh: bongdaplus.vn Điều thứ 2 “thót tim” hơn cả là 2 tình huống bóng bổng trong khu vực 16m50 dẫn tới cú đánh đầu cận thành hết sức nguy hiểm của Syafig-20 ở phút thứ 38 (Tấn Trường xuất sắc cứu thua) và cú tạt bổng vào vòng cấm ở phút thứ 71 (pha phạm lỗi của Văn Hậu với de Paula-16, dẫn tới quả phạt đền và bàn gỡ) cho thấy hàng thủ tuyển Việt Nam đang lộ ra điểm yếu chết người và không còn cách nào khác là phải nhanh chóng khắc phục.



Do tuyển Việt Nam bị ép lùi về quá sâu để đối phương kiểm soát khu vực giữa sân nên họ dễ dàng có những cú tạt bóng điểm rơi chính xác rất khó chống đỡ. Tình huống thứ nhất bóng bay về phía cột xa Duy Mạnh không thể can thiệp khi đối phương bật nhảy và tình huống thứ hai Văn Hậu lại can thiệp quá mức dẫn tới phạm lỗi và bị phạt đền.

Công Phượng chơi xông xáo trong những phút có mặt trên sân. Ảnh: bongdaplus.vn Câu hỏi đặt ra là khi đối phương khôn ngoan đưa bóng vượt ra ngoài tầm khống chế của Quế Ngọc Hải thì cả Duy Mạnh lẫn Tiến Dũng sẽ xoay xở như thế nào khi thua kém đối thủ về thể hình (nhất là các cầu thủ nhập tịch) và bị động trong thế trận phòng ngự? Rõ ràng thời điểm nguy cấp đó cần thiết phải có sự lùi sâu kịp thời để bọc lót của các wingback (hậu vệ biên tấn công) là Văn Hậu và Trọng Hoàng.



Trong trận đấu nói trên, nhiều lần Trọng Hoàng vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với đối thủ vượt trội về thể hình và sức trẻ (dù ở biên phải anh luôn bắt chết Supareh-13), trong khi Văn Hậu chơi rất tốt cả trận lại có một giây phút thiếu tỉnh táo như nhiều người đã biết, rất cần phải được coi là “bài học để đời” cho không chỉ Văn Hậu.

Cần thay đổi chiến thuật

Rõ ràng tùy theo thế cuộc trên sân, khi tuyển Việt Nam chủ động tấn công, cầm được bóng thì không có “đất diễn” cho những tình huống tạt bổng có thể là chủ ý, có thể là cầu may của đối thủ. Lúc đó, một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn như Trọng Hoàng sẽ không lộ ra điểm yếu để đối phương khai thác trong các tình huống không chiến.

Nhưng trong tình thế phải co cụm để bảo vệ thành quả, khi không thể thực hiện nổi việc “tấn công cũng là một cách phòng ngự” thì phải hết sức cố gắng để hạn chế điểm yếu nào đó trong đội hình bằng cách chủ động hỗ trợ nhau, bọc lót cho nhau kịp thời, thậm chí phải thay người, luân chuyển vị trí, nhất là các cầu thủ đa năng để khắc chế đối thủ và chủ động trận đấu.

Tiến Linh ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp cho ĐTVN. Ảnh: vnexpress.net Việc ông Park Hang-seo thay Xuân Trường, Công Phượng bằng Đức Huy, Văn Thanh (đều ở phút 57), rồi tiếp đó Trọng Hoàng, Tiến Linh bằng Văn Toàn , Đức Chinh (ở phút thứ 79) đều nhắm đến việc vực dậy tuyến giữa, cả trung tâm lẫn hai biên, thậm chí còn tạo ra hai lớp phòng ngự thép với sự có mặt của cả Trọng Hoàng lẫn Văn Thanh ở cánh phải, vô hiệu hóa từ xa và bắt bài những quả tạt bóng nguy hiểm của đối thủ.



Đó chắc chắn là điều mà đối thủ UAE sắp tới đã nghiên cứu, tìm hiểu khi họ có lợi thế sân nhà, có thể hình, thể lực tốt, sẵn sàng chơi ép sân đội tuyển Việt Nam và tung ra những cú đấm nhằm vào điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề là HLV Park Hang-seo vốn không để đối thủ biết rõ về đội tuyển Việt Nam như ông thay đổi 5 vị trí trong trận gặp Malaysia so với trận gặp Indonesia. Chưa kể, tới đây Quang Hải trở lại, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động hơn khiến đối thủ không thể xem thường.

Nhưng việc hạn chế những điểm yếu nói trên vẫn là ưu tiên 1 của đội tuyển Việt Nam, trước khi nghĩ tới những bài bản chiến thuật cho trận đấu khó khăn nhất sắp tới.