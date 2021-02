Tuyệt đối không được lơ là, chậm trễ trong việc chống dịch

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã báo cáo về diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Nghệ An. Theo đó, hiện nay, Nghệ An chưa xuất hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Toàn tỉnh hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe cho 15.157 trường hợp (Có 19 trường hợp F1 đã cách ly và đều có kết quả âm tính, đang tiếp tục theo dõi).