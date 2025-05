Thị trường Tỷ giá Euro hôm nay 9/5/2025: Giảm nhẹ so với USD Tỷ giá Euro hôm nay 9/5/2025: Tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ xuống dưới mức 1,1300 do đồng đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ sau khi Fed tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá EUR/USD thế giới hôm nay 9/5/2025

Trong phiên giao dịch châu Âu, tỷ giá EUR/USD ở mốc 1,1282. Nguyên nhân chính là do đồng đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất và chưa có kế hoạch vội vàng cắt giảm.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Fed duy trì mức lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,5%, khiến USD giữ được sức mạnh và đẩy chỉ số DXY lên gần ngưỡng 100,00.

Dù đồng Euro (EUR) bị giảm nhẹ so với USD, nó vẫn giữ vững vị thế so với nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng tăng giá của EUR sẽ bị hạn chế do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhiều nhà giao dịch tin rằng ECB sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 6 tới. Các quan chức ECB cũng bày tỏ lo ngại về triển vọng kinh tế khu vực, nhưng vẫn tin rằng lạm phát sẽ quay lại mức mục tiêu 2% vào cuối năm.

Trong bối cảnh đó, căng thẳng thương mại giữa châu Âu và Mỹ đang tăng cao. Ủy ban châu Âu vừa công bố một tài liệu tham vấn để chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ không đạt kết quả. Các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá tới 95 tỷ euro.

Theo Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic, các bước chuẩn bị tiếp theo sẽ được công bố, bao gồm cả các biện pháp cân bằng và những nội dung cần đưa ra trong đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu vẫn là đàm phán, nhưng châu Âu sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào gây bất lợi.

Tỷ giá Euro trong nước hôm nay 9/5/2025

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 26.791 đồng - 29.611 đồng.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá Euro chợ đen tính đến 4h30 ngày 9/5/2025 giao dịch quanh mốc 29.605 VND/EUR

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

28.678 đồng

30.249 đồng

Vietinbank

28.510 đồng

30.220 đồng

BIDV

28.844 đồng

30.096 đồng



Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 27.196 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 27.296 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 28.279 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 28.179 VND/EUR

Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là 30.628 VND/EUR

Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 30.528 VND/EUR