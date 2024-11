Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 11/11/2024: Tỷ giá ngân hàng giảm sâu Tỷ giá USD hôm nay 11/11/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.278 đồng. Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 104,95.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường sự biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chính, hiện đang ở mức 104,95.

Mở đầu tuần, chỉ số DXY giảm giá nhưng sau đó đã tăng mạnh trở lại nhờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tuần trước. DXY tăng từ mức thấp 103,37 lên 105,44 khi kết quả bầu cử bắt đầu được công bố, với chiến thắng của ông Donald Trump.

Ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, tuyên bố chiến thắng và cam kết thực hiện các chính sách về nhập cư, thuế quan và thương mại, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng lớn, họ có thể thực hiện những thay đổi lập pháp lớn, gây ảnh hưởng mạnh đến thị trường tiền tệ.

Các chính sách của ông Trump, bao gồm hạn chế nhập cư bất hợp pháp, tăng thuế quan và giảm thuế, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngăn cản việc cắt giảm lãi suất của Fed.

Tuy nhiên, đà tăng của DXY đã chững lại sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 6/11. Tại cuộc họp này, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như kỳ vọng, đưa lãi suất xuống còn 4,5-4,75%. Điều này mở ra khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 12.

Hiện tại, chỉ số DXY đang hướng tới mức 106, được coi là ngưỡng kháng cự mạnh. Thị trường dự đoán DXY có thể giảm trở lại từ mức 106, và có thể xuống mức 104 hoặc thậm chí 103 trong những tuần tới. Vì vậy, diễn biến của chỉ số này quanh mức 106 sẽ cần được theo dõi kỹ lưỡng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm mạnh từ mức 4,48% vào tuần trước. Mức kháng cự hiện tại là 4,45%, và mức hỗ trợ là 4,2%. Nếu lợi suất phá vỡ dưới mức hỗ trợ 4,2%, nó có thể giảm xuống 4% trong những tuần tới. Ngược lại, nếu giữ trên mức 4,2%, lợi suất có thể phục hồi lên 4,4-4,5%.

Trong tuần qua, chỉ số EUR/USD đã giảm xuống dưới mức 1,08. Mức này hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh, hạn chế đà tăng của đồng EUR.

Triển vọng ngắn hạn cho đồng EUR là giảm, với khả năng đồng EUR xuống mức 1,06. Tuy nhiên, 1,06 là mức hỗ trợ mạnh, và nếu đồng EUR đảo chiều từ mức này, nó có thể tăng trở lại lên 1,08 hoặc cao hơn. Vì vậy, cần theo dõi sát diễn biến quanh mốc 1,06.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá trung tâm của VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố vào đầu tuần ở mức 24.278 VND/USD. Theo biên độ +/- 5% mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch, tỷ giá sẽ dao động trong khoảng từ 23.064 đến 25.492 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện tại là 23.400 VND/USD (mua vào) và 25.450 VND/USD (bán ra).

Tại một số ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá USD như sau:

Vietcombank: Mua vào 25.100 VND/USD, bán ra 25.470 VND/USD.

VietinBank: Mua vào 24.945 VND/USD, bán ra 25.455 VND/USD.

Một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng niêm yết tỷ giá USD như:

Techcombank: Mua vào 25.026 VND/USD, bán ra 25.491 VND/USD.

Eximbank: Mua vào 25.110 VND/USD, bán ra 25.491 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay giao dịch ở mức 25.520 - 25.620 VND/USD. So với tỷ giá ngân hàng, giá mua vào trên thị trường tự do cao hơn tới 575 đồng, trong khi chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do là ít nhất 129 đồng.