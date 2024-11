Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 6/11/2024: Giảm cả trong nước và quốc tế Tỷ giá USD hôm nay 6/11/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.248 đồng. Chỉ số US Dollar Index giảm 0,46%, xuống mức 103,42.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay

Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo giá trị đồng đô la Mỹ so với 6 tiền tệ chính khác, đã giảm 0,46% xuống còn 103,42.

Sự biến động của đồng USD liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ, nơi kết quả có thể ảnh hưởng đến tương lai của đồng tiền này.

Cuộc đua giữa Donald Trump và Kamala Harris cho vị trí tổng thống đang diễn ra sát sao, tác động đến thị trường tiền tệ.

Dù thị trường dự đoán Trump có thể thắng cử, đồng USD vẫn giảm giá.

Chính sách của Trump có thể làm tăng lạm phát, nhưng cắt giảm thuế có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi suất trái phiếu.

Nếu đảng Dân chủ chiến thắng, đồng USD có thể giảm do lo ngại về thuế suất cao và quy định kinh doanh chặt chẽ hơn.

Chiến thắng của Trump cũng có thể làm suy yếu đồng EUR và các tiền tệ khác do khả năng áp đặt thuế quan mới.

Chỉ số DXY đã giảm xuống mức thấp nhất từ ngày 16-10, trong khi đồng EUR tăng giá.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc cũng tăng giá trong phiên giao dịch gần đây.

Các nhà giao dịch đang chú ý đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến kết thúc vào ngày 7-11.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá USD hôm nay (6/11), thị trường tự do tiếp tục giảm, trong khi các ngân hàng thương mại lại có xu hướng tăng giá đồng USD so với phiên trước.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp VND/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.248 đồng, giảm 5 đồng so với mức trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Tại thị trường tự do sáng nay, đồng USD giảm giá so với phiên trước. Cụ thể, tại Hà Nội lúc 6 giờ 24 phút, tỷ giá USD dao động ở mức 25.735 – 25.835 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 15 đồng/USD ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh tăng giá mua vào và bán ra USD. Cụ thể:

Vietcombank niêm yết giá mua USD là 25.130 đồng và bán ra là 25.460 đồng, tăng 35 đồng/USD ở chiều mua, nhưng giảm 5 đồng/USD ở chiều bán so với phiên trước.

BIDV niêm yết giá mua USD là 25.162 đồng và bán ra là 25.460 đồng, tăng 37 đồng/USD ở chiều mua, nhưng giảm 5 đồng/USD ở chiều bán so với phiên trước.

Vietinbank niêm yết giá mua USD là 25.010 đồng và bán ra là 25.465 đồng, giảm 25 đồng/USD ở chiều mua và giảm 5 đồng/USD ở chiều bán so với phiên trước.

Eximbank niêm yết giá mua USD là 25.120 đồng và bán ra là 25.460 đồng, giảm 10 đồng/USD ở chiều mua và giảm 5 đồng/USD ở chiều bán so với phiên trước.