Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 3/11/2024: Giảm 10 đồng tuần qua , ở mức 24.242 đồng Tỷ giá USD hôm nay 3/11/2024: Tỷ giá trong nước giảm 10 đồng tuần qua, ở mức 24.242 đồng. Chỉ số USD Index hiện ở mức 104,2.

Tỷ giá USD thế giới tuần qua

Chỉ số USD Index (DXY) đã tăng 0,06% trong tuần, đạt mức 104,32. Tỷ giá USD có nhiều biến động so với các đồng tiền lớn khác.

Mở đầu tuần, USD ổn định trong khi yên Nhật giảm mạnh xuống 153,88 JPY/USD, do kết quả bầu cử ở Nhật Bản làm mất thế đa số của liên minh cầm quyền. Thị trường lo ngại nếu USD/JPY vượt 160, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể can thiệp.

Đồng USD cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế Mỹ, với DXY tăng 3,6% từ đầu tháng 10, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4-2022. Niềm tin tiêu dùng cao và khả năng Donald Trump thắng cử đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Ngày 31-10, USD giảm nhẹ do tăng trưởng quý III chỉ đạt 2,8%, thấp hơn kỳ vọng, khiến DXY giảm từ 104,43 xuống 104,06. Thị trường dự đoán Fed có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, khi lạm phát giảm.

Đến ngày 2-11, USD tăng trở lại sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 12.000 việc làm trong tháng 10, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Những dữ liệu này củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 7-11.

Cuối tuần, thị trường chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và quyết định chính sách của Fed, dự kiến gây biến động cho tỷ giá USD và các đồng tiền lớn khác.

Tỷ giá USD trong nước

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 24.242 VND/USD, giảm 10 đồng so với đầu tuần. Các ngân hàng thương mại có biên độ giao dịch từ 23.042 đến 25.467 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo mua vào - bán ra là 23.400 - 25.450 VND/USD.

Ở ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.084 - 25.454 VND/USD, giảm 80 đồng ở chiều mua vào và 13 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước. Tại VietinBank, tỷ giá là 24.965 - 25.454 VND/USD.

Tại Techcombank, tỷ giá USD hiện là 25.036 - 25.454 VND/USD, và Eximbank ghi nhận mức 25.080 - 25.454 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay là 25.750 - 25.850 VND, tăng 60 đồng mỗi chiều so với phiên trước. Như vậy, giá USD mua vào trên thị trường tự do cao hơn khoảng 785 đồng so với ngân hàng, trong khi chênh lệch giá bán ra khoảng 396 đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã quay lại phát hành tín phiếu sau hai tháng tạm dừng, với lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống 2,6% vào ngày 18/10. Ngân hàng đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, thu hút tổng cộng 12,3 nghìn tỷ đồng (492 triệu USD), với lãi suất lần lượt là 3,74% và 4%/năm.

Chuyên gia từ VNDirect cho rằng việc phát hành tín phiếu thể hiện ý định của nhà điều hành để hấp thụ thanh khoản dư thừa và nâng lãi suất liên ngân hàng lên mức hợp lý, qua đó giúp giảm áp lực tỷ giá.

Mặc dù tỷ giá chịu áp lực do chỉ số DXY tăng cao (vượt 104) do Mỹ công bố số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ tích cực, thị trường vẫn dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 tới. Việc này có thể giúp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ linh hoạt hơn khi áp lực ngoại hối giảm dần.

Chuyên gia của VNDirect nhận định rằng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong những tháng cuối năm 2024 sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và tăng trưởng kinh tế.