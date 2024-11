Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 1/11/2024: Rớt về mốc 103 Tỷ giá USD hôm nay 1/11/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.243 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,10%, xuống mức 103,89.

Giá USD hôm nay 1/11 trên thế giới lao dốc

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường giá trị đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã giảm 0,10%, xuống còn 103,89.

Trong phiên giao dịch vừa qua, đồng USD giảm giá so với đồng yên Nhật, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có những nhận xét ít ôn hòa hơn, cùng với dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ đã giảm, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần tới.

Dữ liệu công bố vào ngày 31/10 cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 9, cho thấy nền kinh tế có khả năng tăng trưởng tốt hơn trong quý cuối năm 2024.

Lạm phát, theo chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân mà Fed theo dõi, đã giảm xuống 2,1% trong tháng 9, thấp hơn so với mức 2,3% của tháng 8, trong khi mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Theo Thierry Wizman, chiến lược gia tại Macquarie ở New York, Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, và các nhà giao dịch đang đặt cược 94,7% khả năng này.

Đồng USD cũng chịu áp lực từ đồng yên Nhật, khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thái độ “diều hâu” hơn dự kiến.

Ngược lại, đồng EUR đã tăng nhẹ 0,04% so với USD, đạt mức 1,0859 USD, nhờ vào dữ liệu lạm phát cao hơn mong đợi tại khu vực euro.

Đồng USD đã giảm 0,8% so với đồng yên, xuống 152,18 yên. Michael Brown, chiến lược gia tại Pepperstone, nhận định rằng các nhà giao dịch có thể đang chốt lời sau đợt tăng mạnh của đồng USD trong thời gian qua.

Chỉ số DXY đã tăng tới 4,5% so với mức thấp nhất trong tháng 9. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo về việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 1/11 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới (5/11).

Dự báo từ một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy khoảng 113.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 10, nhưng con số này có thể bị ảnh hưởng bởi các cơn bão gần đây.

Ngoài ra, đồng bảng Anh cũng giảm 0,8%, xuống 1,2857 USD, một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh, Rachel Reeves, công bố mức tăng thuế lớn nhất kể từ năm 1993 trong ngân sách đầu tiên của bà.

Giá USD hôm nay 1/11 trong nước: Ngân hàng đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.243 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước.

Theo quy định, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.030 đến 25.455 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện tại là 23.400 VND mua vào và 25.450 VND bán ra.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.060 VND mua vào và 25.450 VND bán ra, giảm 18 đồng ở chiều mua và 8 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Còn tại VietinBank, tỷ giá USD là 24.955 VND mua vào và 25.455 VND bán ra.

Tại Techcombank, giá USD mua và bán lần lượt là 25.026 VND và 25.455 VND.

Eximbank ghi nhận tỷ giá USD là 25.080 VND mua vào và 25.455 VND bán ra trong phiên sáng nay.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hiện đang ở mức 25.660 VND mua vào và 25.760 VND bán ra, giảm 10 đồng và 20 đồng mỗi chiều so với phiên trước.

Hiện tại, giá USD mua vào ở thị trường tự do cao hơn 665 đồng so với kênh ngân hàng, trong khi chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do khoảng 310 đồng.