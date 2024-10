Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 28/10/2024: Đồng USD tiếp tục tăng trưởng Tỷ giá USD hôm nay 28/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.255 đồng. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 104,32.

Tỷ giá USD thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,39 điểm, tăng 0,13 điểm so với giao dịch ngày 27/10/2024.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng thêm 0,93 điểm sau 1 tuần, ghi nhận 104.39 điểm. Đây là tuần thứ 4 chỉ số tăng liên tiếp, lên mức cao nhất hơn 3 tháng.

Đồng USD nối dài đà tăng giá vì kỳ vọng của thị trường trong những ngày gần đây về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump ngày càng tăng. Nếu ông Trump đắc cử và tiến hành tăng thuế nhập khẩu, sẽ tạo áp lực gia tăng lạm phát. Mức lạm phát cao hơn này có thể dẫn đến một lộ trình cắt giảm lãi suất ít hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Năm 2024, đồng USD chứng kiến sự suy giảm đáng kể so với nhiều đồng tiền lớn trên thế giới do dự báo về lần hạ lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ đại dịch Covid-19. Lần hạ lãi suất này diễn ra vào tháng 9/2024 với mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất giảm có thể giảm giảm sức hấp dẫn của USD so với các tiền tệ khác, đặc biệt là tại những nền kinh tế có lãi suất cao hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có vùng hỗ trợ nằm trong khoảng 4,2 - 4,17%, có thể tăng lên vùng 4,4 - 4,45% trong những tuần tới. Hành động giá sau đó sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. Thị trường kỳ vọng lợi suất sẽ đảo chiều giảm trở lại từ vùng kháng cự 4,4 - 4,45%.

Đồng Bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong năm do tình hình kinh tế tại nước này không ổn định và lạm phát cao.

Chỉ số EUR/USD đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1,08 vào tuần trước. Đồng tiền này chạm mức thấp nhất là 1,0761 và đã phục hồi nhẹ từ đó. Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng đồng EUR sẽ có một đợt giảm mới từ khoảng 1,09-1,0950 về mức 1,07-1,06 trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 28/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với vẫn giữ vững ở mức 24.255 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 23.400 - 25.450 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng tăng 440 đồng/USD ở cả 2 chiều, lên mức 25,700-25,800 đồng/USD (mua vào - bán ra). Đây cũng là tuần thứ 5 tỷ giá tự do tăng, với mức tăng tổng cộng 800 đồng/USD ở cả 2 chiều.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,167 - 25,467 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.937 đồng - 27.562 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.