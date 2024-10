Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 22/10/2024: Đồng USD tiếp tục tăng, chạm mốc 104 Tỷ giá USD hôm nay 22/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 24.228 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,47%, đạt mức 103,96.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền lớn khác (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã tăng 0,47%, lên mức 103,96. Đồng USD tăng nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và nhiều dữ liệu kinh tế tích cực, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất một cách từ từ và thận trọng.

Trong 3 tuần qua, đồng USD liên tục tăng khi các dữ liệu kinh tế tốt làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản vào tháng 11, và chỉ 13% khả năng giữ nguyên lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 10,5 điểm cơ bản lên 4,18%, gần mức cao nhất trong 3 tháng qua. Ngoài ra, Fed Atlanta đã nâng ước tính tăng trưởng GDP quý III lên 3,4%. Chủ tịch Fed Dallas và Minneapolis cũng nhận định có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Chỉ số DXY có lúc chạm mốc 104,01, mức tăng cao nhất kể từ ngày 4-10. Ngược lại, đồng EUR giảm 0,5% xuống 1,0811 USD và bảng Anh giảm 0,54% xuống 1,2977 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, với kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu vào năm tới. Tuy nhiên, ECB cần thêm dữ liệu để chắc chắn điều này.

Tại Nhật Bản, đồng USD tăng 0,84% so với đồng yên, đạt 150,77, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 9 tuần là 150,83. Nhật Bản chuẩn bị tổng tuyển cử vào ngày 27-10. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11 sắp tới.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trong phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD thêm 15 đồng, hiện ở mức 24.228 VND/USD.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch tỷ giá trong khoảng từ 23.400 đến 25.450 VND/USD. Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá mua bán cũng nằm trong phạm vi này.

Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.040 – 25.430 VND/USD. Tỷ giá USD tại các ngân hàng hiện dao động từ 24.000 - 25.500 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng nay tăng so với phiên trước. Tại Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, tỷ giá mua - bán USD ở mức 25.406 - 25.506 VND, tăng 56 đồng ở cả hai chiều so với ngày 21/10.