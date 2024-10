Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 15/10/2024: Tăng vượt mốc 103 Tỷ giá USD hôm nay 15/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 14 đồng, ở mức 24.161 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,32%, đạt mức 103,21.

Tỷ giá USD thế giới 15/10/2024

Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sự biến động của đồng đô la Mỹ so với sáu tiền tệ quan trọng khác, đã tăng nhẹ 0,32%, lên mức 103,21.

Đồng đô la Mỹ đã đạt đỉnh 10 tuần trong phiên giao dịch gần đây, do lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế, điều này phản ánh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất một cách từ từ.

Chỉ số DXY đã tăng lên mức cao nhất là 103,36, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 8, trong khi đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần, dưới 1,09 đô la Mỹ.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có kế hoạch giảm lãi suất trong tuần này, nhưng các quyết định của Fed vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường.

Thị trường lãi suất tương lai của Mỹ dự đoán có 87% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11, và 13% khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức từ 4,75% đến 5%, theo ước tính của LSEG.

Trong cuộc họp chính sách tháng 9, Fed đã quyết định giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Thị trường lãi suất tương lai hiện đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm khoảng 45 điểm cơ bản cho đến cuối năm và giảm thêm 98,5 điểm cơ bản trong năm 2025, con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó của thị trường.

Sự kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn và ít hơn đã hỗ trợ đồng đô la trong vài tuần qua, nhưng các nhà phân tích tin rằng đợt tăng giá này có thể sắp kết thúc.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex dự đoán rằng tỷ giá EUR/USD có thể tăng lên 1,09 USD và tỷ giá GBP/USD có thể đạt 1,30 USD.

Thị trường đang chú ý đến số liệu việc làm sắp được công bố của Hoa Kỳ.

Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis, đã làm mạnh thêm nhận định rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng Euro đã giảm 0,3%, xuống còn 1,0902 USD, do kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách sắp tới.

Các dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế trong khu vực sử dụng đồng Euro đang suy giảm.

Một báo cáo mới đây cho biết kinh tế Đức tiếp tục gặp khó khăn trong quý trước.

Đồng bảng Anh đã giảm nhẹ 0,1% so với đồng USD, xuống còn 1,3054 USD.

Đồng USD đã tăng giá so với đồng yên, đạt mức cao nhất từ đầu tháng 8, với 149,96 yên.

Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày 17/10.

Tỷ giá USD trong nước 15/10/2024

Ngân hàng Nhà nước đã niêm yết tỷ giá trung tâm là 24.161 VND/USD, giảm 14 đồng so với ngày hôm trước.

Các ngân hàng thương mại có thể giao dịch trong khoảng từ 22.952 đến 25.369 VND/USD, theo quy định biên độ +/-5%.

Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD từ 24.630 đến 25.020 VND/USD, tăng 30 đồng mua vào và 20 đồng bán ra so với buổi sáng.

VietinBank có tỷ giá mua vào là 24.520 VND/USD và bán ra là 25.020 VND/USD.

Techcombank đang có giá mua vào là 24.601 VND/USD và bán ra là 25.110 VND/USD.

Eximbank niêm yết tỷ giá mua vào là 24.650 VND/USD và bán ra là 25.060 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện là 25.250 - 25.350 VND/USD, tăng 10 đồng cho cả hai chiều so với ngày hôm trước.

Giá mua vào USD trên thị trường tự do cao hơn tới 730 đồng và giá bán ra cao hơn 330 đồng so với các ngân hàng, với biên độ chênh lệch giảm 20 đồng so với ngày hôm trước.