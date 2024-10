Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 6/10/2024: USD thế giới tăng cao nhất 7 tuần qua Tỷ giá USD hôm nay 6/10/2024: USD thế giới tăng cao nhất 7 tuần qua, và đang trên đà ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9/2022.

Tỷ giá USD thế giới

Đầu tuần, đồng USD giao dịch ổn định với mức 100,16, không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước.

Vào ngày 1/10, giá trị đồng USD tăng nhẹ 0,39%, lên 100,49, phản ánh quan điểm kiên định của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, về chính sách kinh tế. Ngày 2/10, đồng USD tăng thêm một chút, đạt 101.

Đến ngày 3/10, giá trị đồng USD tăng 0,45% lên 101,39, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn. Nhà đầu tư tiếp tục quan sát chặt chẽ các quyết định của Fed và diễn biến kinh tế tại Mỹ. Báo cáo việc làm của ADP cho thấy số liệu lương tư nhân tại Mỹ cao hơn dự báo.

Từ ngày 4/10 đến 5/10, đồng USD tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong 7 tuần và có tuần giao dịch tốt nhất từ tháng 9/2022. Đồng USD đạt 101,71 vào ngày 4/10 và tăng lên 102,24 vào ngày 5/10.

Tỷ giá USD trong nước

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đã giảm nhẹ, từ 24.148 VND/USD xuống còn 24.133 VND/USD, trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 6/10, tức là giảm 15 đồng.

Các ngân hàng thương mại có thể giao dịch USD trong khoảng từ 22.926 đến 25.340 VND/USD, theo quy định biên độ +/-5%.

Vietcombank hiện niêm yết giá USD từ 24.550 đến 24.940 VND/USD, tăng 130 đồng cho chiều mua và 180 đồng cho chiều bán so với đầu tuần.

VietinBank cũng ghi nhận sự tăng giá, với chiều mua ở 24.440 VND/USD và chiều bán ở 24.940 VND/USD, cao hơn 160 đồng so với ngày 30/9.

Techcombank, một ngân hàng cổ phần tư nhân, đang có giá mua/bán USD là 24.561 - 25.010 VND/USD.

Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 24.550 - 24.980 VND/USD trong phiên giao dịch sáng nay.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện là 25.110 - 25.210 VND/USD, cao hơn so với các ngân hàng.Giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn tới 646 đồng, trong khi giá bán ra cao hơn 200 đồng so với giá niêm yết của các ngân hàng.