Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2024: Đồng USD tăng sát mốc 103 Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 24.168 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,33%, đạt mức 102,88.

Tỷ giá USD thế giới ngày 10/10/2024

Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sự biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 tiền tệ chính khác, đã tăng 0,33% lên 102,88.

Đồng đô la Mỹ đã nhích lên sau khi biên bản từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9 cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Nhà đầu tư kỳ vọng rằng Fed sẽ không giảm lãi suất quá mức sau khi xem xét dữ liệu tích cực từ bảng lương phi nông nghiệp, điều này đã làm thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Amo Sahota, Giám đốc điều hành tại Klarity FX, nhận định rằng sự tăng của chỉ số DXY liên quan đến báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ.

Có vẻ như Chủ tịch Fed, Jerome Powell, cần thuyết phục nhiều người hơn về việc giảm lãi suất 25 điểm cơ bản thay vì 50 điểm.

Lorie Logan, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, ủng hộ việc giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng trước nhưng mong muốn các đợt giảm lãi suất nhỏ hơn trong tương lai do lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế.

Theo biên bản cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch dự đoán có 83% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và có thể giảm thêm 50 điểm vào cuối năm. Tỷ lệ dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng sau là 17%.

Đồng Euro đã giảm giá mạnh, chạm mức thấp nhất trong hai tháng so với đồng đô la Mỹ, với mức giảm 0,36% xuống còn 1,094 USD.

Tỷ giá đô la Mỹ so với yên Nhật tăng 0,72%, lên 149,26 yên, cao nhất từ ngày 15/8. Kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhậm chức, đồng yên đã giảm giá do những bình luận bất ngờ về việc Nhật Bản chưa sẵn sàng tăng lãi suất.

Đồng đô la Úc giảm 0,43% so với đô la Mỹ, xuống còn 0,6716 USD.

Đồng đô la New Zealand trải qua biến động lớn sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Theo Lenny Jin của HSBC, đồng đô la New Zealand đang đối mặt với các thách thức ngắn hạn như chính sách tiền tệ của Fed, tình hình địa chính trị và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đô la Mỹ tăng 0,42% so với franc Thụy Sĩ, lên mức 0,86, cao nhất từ ngày 20 tháng 8.

Đồng bảng Anh giảm 0,25%, xuống còn 1,3071 USD, mức thấp nhất từ ngày 12 tháng 9.

Tỷ giá USD trong nước ngày 10/10/2024

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm VND/USD ổn định ở mức 24.168 đồng.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá USD từ 23.400 đến 25.326 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do hôm nay (10/10) tăng so với phiên trước. Tại Hà Nội, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng 10 đồng, giao dịch ở mức 25.246 – 25.346 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ổn định, mua vào và bán ra ở mức 24.635 – 25.025 đồng/USD.

BIDV giảm giá mua và bán USD 15 đồng, niêm yết ở mức 24.650 – 25.010 đồng/USD.

Vietinbank giảm giá mua và bán USD 10 đồng, niêm yết ở mức 24.510 – 25.010 đồng/USD.

Eximbank giữ giá mua và bán USD không đổi, niêm yết ở mức 24.640 – 25.000 đồng/USD.