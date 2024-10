Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 21/10/2024: Triển vọng tăng mạnh trong tuần Tỷ giá USD hôm nay 21/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.213 đồng. Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 103,46.

Tỷ giá USD thế giới

Chỉ số USD Index (DXY) đang có xu hướng tăng, đạt mức 103,46, tăng 0,6% trong tuần. Đà tăng này được hỗ trợ bởi các số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, như doanh số bán lẻ.

Mặc dù có một đợt giảm nhẹ vào cuối tuần do yếu tố từ Trung Quốc và dữ liệu nhà ở Mỹ, xu hướng tăng tổng thể vẫn được duy trì. Chỉ số DXY có khả năng đạt mức kháng cự 104, nhưng có thể xảy ra một đợt điều chỉnh về 103-102,70 trước khi tăng tiếp lên 105-105,50.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4%, với kháng cự gần nhất là 4,12%. Nếu giảm xuống dưới 4%, có khả năng sẽ giảm tiếp về 3,85%-3,8%.

Ngược lại, đồng EUR tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất 1,0811. Dự báo đồng EUR sẽ suy yếu, có thể xuống dưới 1,08 và chạm mốc hỗ trợ 1,0750 trước khi có thể hồi phục lên 1,09-1,0950.

Tóm lại, chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ có triển vọng tích cực, trong khi đồng EUR gặp áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD trong nước

Ngân hàng Nhà nước đã đặt tỷ giá trung tâm là 24.213 VND cho mỗi USD. Các ngân hàng thương mại có thể giao dịch USD trong khoảng từ 23.002 đến 25.423 VND, theo quy định biên độ +/-5%.

Tỷ giá mua và bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.400 và 25.373 VND tương ứng.

Vietcombank hiện niêm yết giá USD từ 24.950 đến 25.340 VND, giảm 30 đồng so với buổi sáng.

VietinBank ghi nhận tỷ giá mua vào là 24.820 VND và bán ra là 25.320 VND.

Techcombank đang có giá mua và bán USD lần lượt là 24.902 và 25.423 VND.

Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND cho phiên giao dịch sáng nay là từ 24.990 đến 25.380 VND.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay là từ 25.260 đến 25.360 VND, tăng 10 đồng so với hôm qua. Giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn tới 440 đồng so với mức thấp nhất tại các ngân hàng. Tuy nhiên, giá bán ra của các ngân hàng chỉ cao hơn khoảng 40 đồng so với thị trường tự do.