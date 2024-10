Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024: Đồng USD tiếp đà tăng phi mã Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.250 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đạt mức 104,42.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chính (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,35%, lên mức 104,42.

Đồng USD đã vượt mốc 153 so với đồng yên Nhật lần đầu tiên trong gần 3 tháng, nhờ sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và sự khác biệt về tốc độ cắt giảm lãi suất giữa các ngân hàng trung ương lớn.

Đồng USD đang trên đà tăng liên tiếp, với mức tăng thứ 16 trong 18 phiên và tuần tăng thứ tư liên tiếp. Những dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3,4 điểm cơ bản, đạt 4,24%, sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tháng là 4,26%.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11. Chỉ số DXY có lúc đạt mức 104,57, cao nhất kể từ 30/7. Đồng EUR giảm 0,18% xuống còn 1,0778 USD, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,49% xuống còn 1,2919 USD.

Các quan chức Fed gần đây cho biết sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. "Sách Beige" công bố ngày 23/10 cho thấy nền kinh tế Mỹ hầu như không thay đổi từ tháng 9 đến đầu tháng 10, cùng với sự tăng trưởng về tuyển dụng. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11.

Thị trường đang định giá 88,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, và 11,1% khả năng giữ nguyên, theo công cụ FedWatch của CME.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng ảnh hưởng đến thị trường, khi các nhà đầu tư kỳ vọng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ thắng và có thể mang lại các chính sách thuế quan.

Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 3,75%. Đồng CAD giảm 0,14% so với USD, xuống mức 1,38. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nhấn mạnh cần thận trọng khi cắt giảm lãi suất.

Nhà kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane, cũng cho rằng những dữ liệu kinh tế ảm đạm gần đây đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng của khu vực đồng EUR.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.250 VND/USD, tăng 10 đồng so với trước đó. Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch tỷ giá từ 23.037 đến 25.462 VND/USD.

Tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.190 - 25.462 VND/USD, tăng so với ngày hôm qua. VietinBank cũng đang niêm yết ở mức tương tự là 25.220 - 25.462 VND/USD.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.160 - 25.462 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 25.170 - 25.462 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay là 25.520 - 25.620 VND, cao hơn so với tỷ giá tại ngân hàng. Giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn ngân hàng khoảng 360 đồng, và giá bán cao hơn khoảng 158 đồng.

Ngân hàng ACB cho rằng nhu cầu ngoại tệ tăng mạnh từ doanh nghiệp nhập khẩu và FDI cùng với sự tăng giá của USD trên thị trường thế giới là nguyên nhân chính khiến tỷ giá USD/VND tăng trong tháng 10. Tuy nhiên, do tỷ giá đã tiệm cận mức trần của Ngân hàng Nhà nước, dự báo tỷ giá sẽ giảm dần khi nhu cầu thanh toán ngoại tệ giảm vào cuối năm.