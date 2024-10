Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 29/10/2024: Đồng USD tăng giảm trái chiều Tỷ giá USD hôm nay 29/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.252 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,05%, đạt mức 104,30.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,05%, đạt mức 104,30, cho thấy sự ổn định của đồng USD. Đồng USD cũng ghi nhận mức tăng 1% so với đồng yên Nhật, đạt 153,88, đánh dấu mức thấp nhất của đồng yên trong 3 tháng qua.

Kể từ đầu tháng 10, đồng USD đã có xu hướng tăng mạnh, hướng tới mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4-2022, với mức tăng 3,6%.

Trong bối cảnh này, kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Nhật Bản đã khiến liên minh cầm quyền (đảng Dân chủ Tự do và đảng Công Minh) mất thế đa số, chỉ giành được 215/465 ghế, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn so với 288 ghế trong nhiệm kỳ trước.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chỉ giành được 191 ghế, giảm 65 ghế so với trước, trong khi đảng Công Minh giành 24 ghế, giảm so với 32 ghế trước đó. Kết quả này dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, khi họ chuẩn bị họp về chính sách lãi suất trong tuần này.

Các nhà phân tích tại BNY dự đoán rằng tỷ giá USD/JPY có thể đạt 155, trong khi mức 160 có thể kích hoạt sự can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản. Đồng USD đang trên đà ghi nhận mức tăng tháng lớn nhất trong 2,5 năm nhờ vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, cùng với kỳ vọng về sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, điều này đã làm tăng lợi suất trái phiếu Mỹ.

Ngược lại, đồng euro tăng 0,15%, đạt 1,0813 USD, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm gần 3% trong tháng 10. Các nhà phân tích cảnh báo rằng đồng euro có thể tiếp tục giảm nếu Mỹ thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và tăng thuế với Trung Quốc và các quốc gia khác, đồng thời dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, gây áp lực lên đồng tiền này.

Cuối cùng, nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ, có khả năng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công tại Boeing và hai cơn bão vừa đổ bộ vào Đông Nam Mỹ.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hiện đang ở mức 24.252 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Theo quy định, các ngân hàng thương mại có thể giao dịch trong biên độ +/-5%, tức là tỷ giá trần và sàn nằm trong khoảng từ 23.039 đến 25.464 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo mua vào và bán ra là 23.400 VND và 25.450 VND/USD.

Trong khi đó, tại ngân hàng thương mại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.164 - 25.464 VND/USD, cũng giảm 3 đồng như tỷ giá trung tâm, nhưng mức giá bán vẫn gần sát mức trần mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Tại VietinBank, tỷ giá USD/VND ghi nhận ở mức 25.160 - 25.464 VND/USD.

Khảo sát thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank hiện niêm yết giá USD mua/bán ở mức 25.110 - 25.467 VND/USD. Còn tại Eximbank, tỷ giá USD/VND trong phiên giao dịch sáng nay là 25.091 - 25.464 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay đang ở mức 25.600 - 25.700 VND, tăng 200 đồng mỗi chiều so với phiên trước. Điều này có nghĩa là giá mua vào USD tại các thị trường tự do cao hơn khoảng 440 đồng so với các ngân hàng thương mại, trong khi mức giá bán ra tại các ngân hàng chỉ chênh lệch khoảng 236 đồng so với thị trường tự do.