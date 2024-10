Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 30/10/2024: Đồng USD ổn định Tỷ giá USD hôm nay 30/10/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ổn định, hiện ở mức 24.252 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,05%, xuống mức 104,27.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường giá trị của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm 0,05%, xuống còn 104,27.

Trong phiên giao dịch gần đây, đồng USD đạt mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng yên, nhưng không có nhiều biến động so với các đồng tiền chính khác. Các nhà giao dịch đang chờ đợi diễn biến trước cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới và một số dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới.

Tại Nhật Bản, liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã mất thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, chỉ giành được 215/465 ghế tại Hạ viện, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 233 ghế và 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Kết quả này đã gây xáo trộn chính trị và ảnh hưởng đến đồng yên.

Đồng USD đã tăng 0,12% lên mức 153,47 yên. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi công bố quyết định chính sách vào ngày mai (31-10).

Dữ liệu quan trọng trong tuần này bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ trong tháng 9, thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sẽ được công bố vào ngày mai, cùng với các báo cáo việc làm.

Hiện tại, đồng USD đang trên đà ghi nhận mức tăng tháng lớn nhất so với các đồng tiền chính trong hơn 2 năm qua, và đang giữ mức cao gần 3 tháng. Dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, với số việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tháng 9.

Ngược lại, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 10 nhờ vào sự cải thiện trong thị trường lao động.

Tình hình này cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ, cùng với việc thị trường đặt cược vào khả năng chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, đã hỗ trợ đồng USD và làm tăng lợi suất trái phiếu kho bạc.

Chỉ số DXY đã tăng 3,6% từ đầu tháng 10, đánh dấu tháng tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 4-2022.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,26%, đạt mức 1,3006. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Thủ tướng Keir Starmer đã nhấn mạnh về việc cần có các biện pháp tài khóa cứng rắn để thu hẹp thâm hụt ngân sách của Anh.

Đồng EUR gần như không thay đổi ở mức 1,0815 USD và giảm 0,27% so với đồng bảng Anh. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ giữa tháng 8.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 24.252 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Theo quy định, các ngân hàng thương mại có thể giao dịch trong khoảng tỷ giá từ 23.039 đến 25.464 VND/USD, với biên độ +/-5%.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cho mua vào là 23.400 VND/USD và bán ra là 25.450 VND/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá USD là 25.134 VND/USD (mua vào) và 25.464 VND/USD (bán ra), giảm 30 đồng ở chiều mua vào và không thay đổi ở chiều bán ra so với phiên trước.

Cùng lúc, VietinBank ghi nhận giá mua vào là 25.126 VND/USD và bán ra là 25.464 VND/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD là 25.051 VND/USD (mua vào) và 25.467 VND/USD (bán ra).

Eximbank ghi nhận tỷ giá USD/VND vào sáng nay là 25.090 VND/USD (mua vào) và 25.464 VND/USD (bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay là 25.710 VND/USD (mua vào) và 25.820 VND/USD (bán ra), tăng lần lượt 110 và 120 đồng so với phiên trước.

Như vậy, giá mua vào USD tại thị trường tự do đang cao hơn các ngân hàng thương mại tới 659 đồng. Trong khi đó, giá bán ra tại ngân hàng thương mại chỉ chênh lệch khoảng 356 đồng so với thị trường tự do.