Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 15/11/2024: Đồng USD tiếp tục tăng "phi mã" Tỷ giá USD hôm nay 15/11/2024: Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,39%, đạt mức 106,87. Mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 loại tiền tệ quan trọng khác (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã tăng 0,39% lên mức 106,87.

Thị trường dự đoán chính quyền của ông Donald Trump sẽ áp dụng các chính sách thương mại mới như tăng thuế quan và siết chặt nhập cư, được cho là sẽ đẩy lạm phát lên cao. Edison Research dự đoán vào ngày 13/11 rằng Đảng Cộng hòa, đảng của ông Trump, sẽ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện khi ông nhậm chức vào tháng 1 tới.

Đồng USD tăng lên mức 156,38 yên/USD, mức cao nhất kể từ tháng 7, kết thúc phiên giao dịch tăng 0,56%. Trong khi đó, đồng euro (EUR) giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023, kết thúc phiên với mức giảm 0,45% còn 1,05165 USD. Đồng bảng Anh (GBP) cũng giảm 0,44%, chạm mức thấp nhất trong 4 tháng so với USD, còn 1,2651 USD.

Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/11 cho biết giá sản xuất của Mỹ đã tăng trong tháng 10, mặc dù dữ liệu lạm phát tiêu dùng hầu như không thay đổi. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cũng giảm, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh. Tuy nhiên, các dữ liệu này không ảnh hưởng đến quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tháng sau.

Ngược lại, Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 14/11 tuyên bố không cần vội vàng trong việc cắt giảm lãi suất vì kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh. Ý kiến này cũng được đồng thuận bởi Thống đốc Fed Adriana Kugler và Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin.

Chỉ số DXY trong phiên giao dịch có lúc đạt 107,07, cao nhất từ đầu tháng 11/2023. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3,7 điểm cơ bản xuống 4,414%.

Đồng franc Thụy Sĩ chịu áp lực so với USD, trong khi đồng đô la Úc (AUD) giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, chỉ còn 0,6453 USD, do dữ liệu việc làm kém khả quan.

Theo ông Daragh Maher, Giám đốc chiến lược FX tại HSBC ở New York, "Biến động giá này đã được dự đoán trước dựa trên kết quả bầu cử và kỳ vọng của thị trường với chính sách thuế quan và nhập cư." Ông bổ sung, "Chúng tôi kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên, và những biến động này phù hợp với dự báo của chúng tôi và thị trường."

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần với tỷ giá trung tâm ở mức 24.290 VND/USD, tăng 2 đồng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong biên độ +/-5%, tức là tỷ giá giao dịch tối đa từ 23.075 đến 25.504 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo hiện ở mức mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.450 đồng.

Một số ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở mức mua vào 25.154 đồng và bán ra 25.504 đồng, tăng lần lượt 4 đồng và 2 đồng so với sáng hôm qua. Tại VietinBank, giá mua vào - bán ra là 25.190 - 25.504 VND/USD. Techcombank cũng niêm yết tỷ giá mua/bán lần lượt ở mức 25.145 - 25.504 VND/USD. Trong khi đó, Eximbank ghi nhận tỷ giá USD/VND sáng nay là 25.160 - 25.504 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay tăng lên mức 25.620 đồng mua vào và 25.720 đồng bán ra, tăng 80 đồng (mua vào) và 70 đồng (bán ra) so với sáng qua.

Như vậy, giá USD mua vào trên thị trường tự do hiện cao hơn tối đa 475 đồng so với các ngân hàng, trong khi giá bán ra trên thị trường tự do chỉ cao hơn ít nhất 216 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Không chỉ chịu tác động từ biến động quốc tế, tỷ giá USD/VND còn chịu áp lực lớn từ nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng cao do các yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, nhu cầu ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước gần đây cũng góp phần đẩy tỷ giá USD/VND lên cao.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, tỷ giá USD/VND thường chịu áp lực tăng vào cuối quý III và đầu quý IV do nhu cầu ngoại tệ tăng mạnh cho việc trả nợ quốc tế, nhập khẩu nguyên liệu, và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp FDI, khiến cung-cầu ngoại tệ mất cân đối.

Trong phiên giao dịch ngày 14/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp bằng cách chào thầu 19.999,91 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4%/năm trên thị trường mở, và toàn bộ số tiền này đã được trúng thầu. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 4%, với khối lượng trúng thầu là 1.450 tỷ đồng.