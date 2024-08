Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 20/8/2024: Đồng USD giảm mạnh chờ thông tin mới Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 7 đồng, hiện ở mức 24.261 đồng.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay 20/8/2024

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,61%, xuống mốc 101,85.

Tỷ giá USD hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng và đồng yên Nhật đạt mức cao nhất trong hơn một tuần, khi các nhà giao dịch chờ đợi những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong tuần này, dự kiến sẽ báo hiệu rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Thị trường tài chính đang đứng trước một cột mốc quan trọng khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị công bố quyết định về lãi suất tại Hội nghị Jackson Hole.

Nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Fed có thể cắt giảm mạnh tay hơn để đối phó với tình hình kinh tế hiện tại.

Nếu Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD có thể sẽ yếu đi, trong khi các loại tài sản như chứng khoán và vàng có thể sẽ tăng giá.

Tỷ giá USD hôm nay 20/8/2024: Đồng USD giảm mạnh chờ thông tin mới

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá USD hôm nay 20/8, thị trường tự do chứng kiến sự đảo chiều tăng mạnh của tỷ giá USD so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại ghi nhận sự giảm giá đáng kể trong việc mua và bán đồng bạc xanh. Điểm nổi bật là tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đã tăng lên mức 24.261 VND/USD, cao hơn 7 VND so với mức công bố trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên mức niêm yết từ 23.400 đến 25.450 VND/USD cho cả hai chiều mua và bán, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đã tăng mạnh vào sáng nay, đặc biệt tại Hà Nội, vào lúc 6 giờ 30 phút, tỷ giá giao dịch mua - bán USD dao động quanh mức 25.343 - 25.413 VND/USD, tăng 34 VND/USD cho cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Các ngân hàng thương mại ghi nhận sự giảm giá mạnh trong phiên ngày 19/8. Cụ thể, Vietcombank đã niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.790 - 25.160 VND/USD, giảm 70 VND cho cả hai chiều. BIDV cũng niêm yết mức giá mua - bán USD ở 24.825 – 25.155 VND/USD, giảm 67 VND/USD chiều mua và 77 VND/USD chiều bán. Vietinbank và Eximbank cũng không nằm ngoài xu hướng này, với mức giảm lần lượt là 80 VND/USD và 90 VND/USD cho cả hai chiều giao dịch.