Tỷ giá USD hôm nay 24/4/2025: Tăng mạnh trở lại

Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 24/4/2025: Tăng mạnh trở lại Tỷ giá USD hôm nay 24/4/2025: Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,86%, đạt mức 99,78 do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

Đồng USD đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch vừa qua nhờ kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể hạ nhiệt. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Chính quyền Trump đang cân nhắc khả năng hạ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc trong thời gian chờ đàm phán. Đồng thời, phía Mỹ nhấn mạnh rằng mọi hành động đều cần sự đồng thuận và không đơn phương quyết định. Những hy vọng về việc chấm dứt chiến tranh thương mại đã đẩy đồng USD tăng giá so với đồng euro và franc Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết bất kỳ thỏa thuận thương mại nào đạt được với Trung Quốc có thể giúp giảm đáng kể mức thuế quan hiện tại. Phát biểu này càng củng cố niềm tin của giới đầu tư, khiến họ nhanh chóng quay lại với đồng bạc xanh – dù trước đó đồng tiền này đã rơi xuống gần mức thấp nhất trong ba năm vì lo ngại các chính sách thương mại của ông Trump sẽ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ.

Chỉ số DXY, đo sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ chính, đã tăng mạnh vào đầu phiên châu Á và chốt phiên với mức tăng 0,86%, lên 99,78. Tuy nhiên, đà tăng vẫn chưa vững chắc khi tâm lý thị trường còn thận trọng, đặc biệt là xoay quanh khả năng thay thế Chủ tịch Fed.

Trả lời báo chí tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết ông không có ý định sa thải Chủ tịch Powell, nhưng muốn ông thể hiện quan điểm rõ ràng và tích cực hơn về việc cắt giảm lãi suất. Nhà phân tích Lee Hardman từ MUFG nhận định, tuyên bố này là tín hiệu tích cực giúp ổn định thị trường tài chính.

Trái lại, đồng euro giảm mạnh 0,86% xuống còn 1,132 USD, từ mức cao 1,15 USD vào đầu tuần – mức cao nhất trong vòng hơn ba năm rưỡi. Kết quả khảo sát ngày 23/4 cho thấy tăng trưởng kinh doanh tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đang chững lại, trong khi khu vực tư nhân của Đức thu hẹp do ngành dịch vụ gặp khó và môi trường thương mại bất ổn.

Đồng USD cũng tăng 1,27% so với yên Nhật, đạt mức 143,435. Tuy nhiên, dù đã phục hồi, đồng bạc xanh vẫn ở gần mức thấp nhất nhiều năm so với euro và franc Thụy Sĩ, cũng như mức thấp nhất trong bảy tháng so với yên Nhật.

Trước đó, vào đầu tháng, Tổng thống Trump đã áp thuế nhập khẩu cơ bản 10% và cao hơn với nhiều quốc gia. Nhưng sau đó, ông bất ngờ tạm hoãn các mức thuế cao hơn trong vòng 90 ngày để các bên liên quan có thời gian đàm phán. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, tính đến ngày 22/4, đã có 18 quốc gia đưa ra đề xuất thương mại, và trong tuần này, nhóm đàm phán của Mỹ dự kiến sẽ họp với 34 quốc gia để bàn thảo sâu hơn về chính sách thuế.

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.928 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.732 đồng - 26.124 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ngày 24/4/2025. Mức giá bán ra phổ biến vẫn ổn định ở mức cao nhất là 26.174 VND/USD, được duy trì đồng loạt tại nhiều ngân hàng như ACB, BIDV, Eximbank, Vietcombank, Techcombank, MSB, OceanBank và nhiều đơn vị khác.

Ở chiều mua vào, HSBC tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá mua tiền mặt với mức 25.863 VND/USD, trong khi Techcombank vẫn duy trì mức cao nhất ở chiều chuyển khoản là 25.885 VND/USD, tăng nhẹ so với hôm qua.

VIB vẫn là ngân hàng có mức giá mua và bán thấp nhất thị trường. Giá mua tiền mặt và chuyển khoản tại đây vẫn lần lượt ở mức 25.340 VND và 25.400 VND.

Giá bán ra của VIB cũng thấp nhất trong hệ thống ngân hàng, ở mức 25.760 VND cho cả hai hình thức.