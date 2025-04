Thị trường

Tỷ giá USD hôm nay 21/4/2025: Giảm nhẹ tại thị trường tự do, trong khi các ngân hàng thương mại duy trì sự ổn định. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hiện giữ ở mức 24.898 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua.