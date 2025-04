Thị trường Tỷ giá USD hôm nay ngày 18/4/2025: Trong nước tăng, thế giới giảm Tỷ giá USD hôm nay ngày 18/4/2025: Tỷ giá USD trong nước tăng trở lại khi áp lực bán ra tạm thời lắng xuống. Chỉ số Dollar Index (DXY) ở mức 99,53 điểm, giảm nhẹ 0,05 điểm so với hôm qua.

Sáng 18/4/2025, đồng USD trên thị trường thế giới giữ xu hướng ổn định sau khi giảm mạnh vào tuần trước. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền lớn khác, đứng ở mức 99,53 điểm, giảm nhẹ 0,05 điểm so với hôm qua.

Sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang tạm lắng sau làn sóng chuyển dịch dòng vốn khỏi Mỹ vì lo ngại tác động từ chính sách thuế quan. Theo chuyên gia Eric Theoret của Scotiabank, đồng USD đang bước vào giai đoạn củng cố, và trong trung hạn, triển vọng của USD vẫn chưa thực sự khả quan.

Chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục là mối lo, khiến nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến đàm phán giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022 để hỗ trợ kinh tế khu vực Eurozone đang chịu ảnh hưởng từ thuế quan.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, cũng tỏ ra thận trọng và cho biết Fed sẽ chưa vội thay đổi chính sách cho đến khi có thêm dữ liệu kinh tế rõ ràng. Ông cảnh báo rằng các biện pháp thuế hiện tại có thể làm gia tăng rủi ro đối với lạm phát và việc làm.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần qua.

Về tỷ giá cụ thể, đồng Euro giảm 0,35% so với USD, giao dịch ở mức 1,1358 USD/EUR. Đồng USD tăng 0,3% so với Yên Nhật, lên 142,24 JPY/USD, sau khi chạm mức thấp nhất gần một tháng là 141,60. USD cũng tăng mạnh so với đồng franc Thụy Sĩ, đạt 0,817 CHF/USD.

Ở chiều ngược lại, một số đồng tiền hàng hóa phục hồi. Đồng đô la New Zealand tăng 0,51% lên 0,5964 USD/NZD sau khi nước này công bố số liệu lạm phát cao hơn dự kiến. Đồng đô la Úc cũng tăng 0,22% lên 0,6383 USD/AUD nhờ dữ liệu việc làm khởi sắc. Đồng bảng Anh tăng nhẹ lên 1,3249 USD/GBP. Khối lượng giao dịch nhìn chung giảm do thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Sáng 18/4/2025, tỷ giá USD đã có dấu hiệu phục hồi sau chuỗi ngày giảm mạnh. Đồng bạc xanh tăng trở lại khi áp lực bán ra tạm thời lắng xuống, trong khi đồng Euro có phần suy yếu sau quyết định hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.893 đồng/USD, giảm nhẹ 6 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, tại các ngân hàng thương mại, giá USD đã được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.670 đồng mua vào và 26.060 đồng bán ra, tăng 50 đồng ở cả hai chiều. Tại HSBC, giá mua USD cao nhất đạt 25.732 đồng, trong khi LPBank và OceanBank dẫn đầu về giá mua chuyển khoản với mức 25.875 đồng. Ở chiều bán ra, VietinBank đang niêm yết cao nhất với giá 26.138 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen cũng tăng mạnh, lên mức 26.237 đồng chiều mua và 26.357 đồng chiều bán, tăng đến 177 đồng so với ngày hôm trước.

Sự phục hồi của đồng USD trong bối cảnh thị trường tiền tệ toàn cầu đang điều chỉnh theo diễn biến chính sách mới từ cả Mỹ và châu Âu, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các biến động kinh tế lớn.