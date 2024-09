Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 26/9/2024: USD thế giới tăng nhẹ, trong nước biến động trái chiều Tỷ giá USD hôm nay 26/9/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 24.134 đồng. USD thế giới tăng 0,45%, đạt mốc 100,92

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo giá trị đồng USD so với 6 tiền tệ quan trọng khác, đã tăng 0,45% lên 100,92 điểm. Đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 14 tháng so với euro, dù nhà đầu tư tin rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất đáng kể vào tháng 11 do lo ngại về thị trường việc làm.

Đồng đô la đã giảm giá vào ngày 24/9 sau khi báo cáo cho thấy sự sụt giảm lớn trong lòng tin của người tiêu dùng Mỹ, phản ánh những lo lắng về thị trường việc làm.

Karl Schamotta, chiến lược gia tại Corpay, nhận định rằng sự co hẹp trong thị trường việc làm là dấu hiệu xấu cho nền kinh tế Mỹ và dự đoán Fed có thể giảm lãi suất lần nữa trong cuộc họp tháng 11.

Công cụ FedWatch của CME Group chỉ ra rằng có 59% khả năng Fed sẽ giảm 50 điểm cơ bản lãi suất vào ngày 7/11, tăng từ 37% chỉ một tuần trước đó.

Báo cáo ngày 25/9 cho thấy doanh số bán nhà mới ở Mỹ giảm nhẹ hơn dự kiến trong tháng 8.

Dữ liệu quan trọng về kinh tế Mỹ sẽ được công bố vào ngày 27/9, bao gồm chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân của tháng 8.

Đồng Euro đã giảm nhẹ 0,41% xuống còn 1,1134 USD, sau khi tăng lên mức cao nhất từ tháng 7 năm 2023 là 1,1214 USD. Chỉ số USD (DXY) đã tăng 0,68%, lên 100,91 điểm, phục hồi từ mức thấp nhất từ tháng 7 năm 2023 là 100,21 điểm.

Đồng USD cũng tăng 1,03% so với yên Nhật, đạt 144,68 yên và sau đó đạt mức cao nhất từ ngày 3 tháng 9 là 144,75 yên.

Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối của Rabobank, nhận định rằng mặc dù có những lo ngại về kinh tế Đức và ngân sách Pháp, đồng Euro vẫn thể hiện tốt so với USD trong tuần này.

Bộ trưởng Ngân sách Pháp, Laurent Saint-Martin, cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách của Pháp có thể vượt quá 6% GDP trong năm nay.

Đồng đô la Úc giảm 0,99% xuống còn 0,6823 USD, do lạm phát giảm. Lạm phát tiêu dùng trong nước của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 8, và lạm phát cơ bản là thấp nhất từ đầu năm 2022. Trước đó, đồng đô la Úc đã đạt mức cao nhất từ tháng 2 năm 2023 là 0,6908 USD.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Ngày 26/9, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD xuống còn 24.134 VND/USD, giảm 12 đồng.

Các ngân hàng thương mại có thể giao dịch USD trong khoảng từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

Vietcombank mua USD với giá 24.380 VND và bán ra ở mức 24.750 VND, giảm so với ngày 25/9.

BIDV giảm tỷ giá USD/VND 30 đồng, đóng cửa ở mức 24.420 - 24.760 VND/USD.

Techcombank giảm 15 đồng, niêm yết tỷ giá 24.343 - 24.847 VND/USD.

Eximbank giảm 19 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán, ở mức 22.999 - 24.800 VND/USD.

ACB giảm 20 đồng, với tỷ giá hiện tại là 24.400 - 24.760 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 24.990 - 25.080 VND/USD.