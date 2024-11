Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 27/11/2024: Đồng USD tăng nhẹ Tỷ giá USD hôm nay 27/11/2024: Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,08%, đạt mức 106,90. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.295 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong phiên giao dịch gần đây tại thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), tăng nhẹ 0,08%, đạt mức 106,90.

Đồng USD đã tăng giá so với một số loại tiền tệ khác sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ, Donald Trump, cam kết sẽ áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Chính sách thuế quan này được cho là nhằm mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập cư trái phép và buôn lậu ma túy từ Mexico và Canada.

Cùng lúc đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố biên bản cuộc họp mới nhất. Biên bản này cho thấy các quan chức Fed có những quan điểm khác nhau về mức độ cần thiết của các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, họ đều đồng thuận rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định cụ thể.

Ngoài ra, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhận định của Burns McKinney, Giám đốc danh mục đầu tư tại NFJ Investment Group ở Dallas, các nhà đầu tư dường như không phản ứng mạnh mẽ trước những thay đổi này trong chính sách thuế quan.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trong phiên giao dịch vừa qua, ngay sau khi Tổng thống đắc cử Trump thông báo các biện pháp thuế quan mới. Matt Eagan, giám đốc danh mục đầu tư tại Loomis, Sayles & Co., cho biết mối lo ngại về thuế quan và khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đang tạo áp lực lên thị trường tài chính.

Trước đó, ông Trump cũng công bố chọn tỷ phú Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính trong nội các của ông. Ông Bessent là người ủng hộ các cải cách thuế và giảm bớt các quy định, đặc biệt là để thúc đẩy hoạt động cho vay ngân hàng và sản xuất năng lượng.

Ngoài ra, ông Trump cũng thông báo chọn nữ dân biểu Lori Chavez-DeRemer từ bang Oregon làm Bộ trưởng Lao động. Ông ca ngợi bà Chavez-DeRemer vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động, góp phần phát triển lực lượng lao động của Mỹ.

Về thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng 3 điểm cơ bản, từ 4,263% lên 4,293%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 1,8 điểm cơ bản, lên mức 4,4647%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động theo kỳ vọng lãi suất, không thay đổi, giữ ở mức 4,252%.

Đồng CAD đã giảm 0,56%, xuống còn 1,41.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.295 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Theo biên độ tỷ giá mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch (từ 23.080 – 25.509 VND/USD), tỷ giá trần và sàn có biên độ dao động +/- 5%.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo mua vào và bán ra hiện ở mức 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Còn tại các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.170 - 25.509 VND/USD, tăng 3 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Tại VietinBank, tỷ giá mua vào - bán ra USD ở mức 25.200 - 25.509 VND/USD.

Một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như Techcombank cũng niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.155 - 25.509 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay ghi nhận mức 25.730 - 25.840 VND, giảm 10 đồng so với phiên trước đó. Do đó, giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn so với kênh ngân hàng tới 575 đồng. Chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do là ít nhất 331 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 26/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã chào thầu 20.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 20.000 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 4%. Tất cả 300 tỷ đồng tín phiếu đều được trúng thầu.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên giao dịch ngày 25/11 là 5,47%, tăng 1,41% so với phiên trước đó. Các kỳ hạn khác ghi nhận như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 5,53%; kỳ hạn 2 tuần là 5,48%; và kỳ hạn 1 tháng là 4,94%.