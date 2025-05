Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 5/5/2025: Đồng USD giảm 0,11% Tỷ giá USD hôm nay 5/5/2025: Chỉ số Dollar-Index sáng nay giảm 0,11% xuống còn 99,92 điểm, cho thấy đồng USD suy yếu trong rổ tiền tệ chính.

Tuần qua, Mỹ đã có động thái mới nhằm nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Phía Trung Quốc sau đó cũng phát tín hiệu tích cực, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các mức thuế đơn phương và thể hiện thiện chí hợp tác. Diễn biến này góp phần làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ có kết quả khả quan, giúp đồng USD giảm áp lực bán tháo. Theo một công cụ phân tích xu hướng thị trường, đồng bạc xanh đã thoát khỏi vùng bị bán mạnh và trở lại trạng thái trung tính.

Các chuyên gia nhận định Mỹ có thể buộc phải bước vào đàm phán sớm, do tác động tiêu cực từ thuế quan đang lan rộng. Số lượng tàu hàng cập cảng Mỹ sụt giảm, đặc biệt là các nhà bán lẻ và nhập khẩu đã tạm ngưng đặt hàng từ Trung Quốc. Nếu tình trạng này kéo dài, Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ lạm phát tăng cao vì thiếu hụt hàng tiêu dùng và thiết bị sản xuất.

Việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại, nếu được duy trì và chuyển thành đàm phán thực tế, không chỉ cải thiện quan hệ song phương mà còn có thể hỗ trợ đồng USD tăng giá trở lại.

Sáng 5/5, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với phiên trước. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.956 đồng, giảm 4 đồng so với kỳ công bố gần nhất.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo USD được niêm yết ở mức 23.795 đồng chiều mua vào và 26.153 đồng chiều bán ra, giảm nhẹ cả hai chiều so với phiên trước đó. Trên thị trường tự do tại Hà Nội, lúc 5h50, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.430 – 26.530 đồng, tăng nhẹ so với phiên liền kề.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá có sự điều chỉnh trái chiều. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.790 - 26.180 đồng, tăng 10 đồng ở cả hai chiều. BIDV lại giảm nhẹ, giao dịch ở mức 25.800 - 26.100 đồng. Vietinbank tăng 10 đồng mỗi chiều, trong khi Eximbank giảm mạnh 40 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán.

Ngoài USD, một số ngoại tệ mạnh khác cũng tăng giá tại Vietcombank trong phiên 29/4. Đồng euro được giao dịch quanh mức 28.797 - 30.445 đồng. Bảng Anh tăng lên 33.891 - 35.412 đồng. Franc Thụy Sĩ đạt khoảng 30.657 - 32.033 đồng. Đô la Canada dao động từ 18.280 đến 19.100 đồng. Đô la Úc được giao dịch trong khoảng 16.220 - 16.948 đồng, còn yên Nhật ở mức 175 - 187 đồng mỗi JPY.